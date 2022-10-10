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«Срочно» и «инфа сотка»: как отличить настоящую новость от фейка

Сегодня 15:24
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Сразу после сегодняшнего ракетного обстрела по Днепру в сети начали появляться различные «новости», говорящие о том, что по территории страны было выпущено более 500 ракет, а с воздуха Украину атаковали около 200 истребителей, а западные посольства снова эвакуируются. Эта информация не отвечает действительности. Журналисты dnepr.info напоминают, как отличить правдивую новость от фейка.

Новости Днепра про «Срочно» и «инфа сотка»: как отличить настоящую новость от фейка

Социальные сети

Фейки распространяются через новостные сайт и через социальные сети. Увидев «кричащую» информацию в Facebook или других сетях нужно проверить первоисточник. Если это заявление официального должностного лица, то нужно зайти на его официальную страницу и проверить информацию там. Если это информация от какого-то человека, то нужно проверить: не бот ли это. Опознать бота просто: у него обычно недавно созданный аккаунт, мало фото, информации, он может проживать в другой стране или иметь вовсе закрытую страницу.

Если пост привлекает внимание ярким заголовком и эмоциональным текстом, то при прочтении убедитесь, что в нем указаны подробности. Например, город, где что-то случилось, название больницы, полная должность того, кто что-то заявил и прочее. Также тексту новости должно соответствовать и фото. Если какой-то из этих критериев отсутствует – то скорее всего новость является выдумкой.

Прочитав, что кому-то срочно нужна помощь: принести вещи, медикаменты, сдать кровь, привезти еду и прочее – не ленитесь и позвоните в учреждение, куда нужно нести помощь и перепроверить информацию.

Новостные сайты

При прочтении новостей старайтесь «выключить» эмоции, а «включить» критическое мышление и логику. Никаких шокирующих цифр, фактов и подробностей, которые поведал какой-то неизвестный «эксперт» сразу принимать на веру нельзя. Информацию нужно «погуглить», проверить в других источниках. Как правило, наиболее «сенсационные» новости сообщают никому не известные новостные сайты и «эксперты».

Если зацепило заявление какого-либо политика – информацию нужно проверить на официальной странице этого человека.

Отдельно стоит коснуться информации с иностранных СМИ. Не ленитесь перепроверить текст в первоисточнике. Бывает, что одна неверная фраза во время перевода влияет на правдивость и точность фактов изложенные в иностранном материале.

Если в тексте встречаются эмоционально окрашенные слова, оценочные суждения, а содержание новости не соответствует заголовку– этот текст является фейком.

Доверяйте только проверенным и официальным источникам.

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Новости Днепра про «Срочно» и «инфа сотка»: как отличить настоящую новость от фейкаУкраїнська Новости Днепра про «Срочно» и «инфа сотка»: как отличить настоящую новость от фейкаРусский

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