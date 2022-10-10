Спрятаться в «треугольнике»: напоминаем, что делать и где прятаться во время ракетного обстрела (ИНСТРУКЦИЯ)

Перед тем, как прятаться в укрытии нужно узнать: если ли у него два входа. Это необходимо для того, чтобы если один вход будет завален – можно было выйти через второй. Если второго нет – укрытие не безопасное.
Во время ракетного обстрела можно спрятаться в бомбоубежище, паркинге, метро, подземном переходе или подъезде без окон. Если такой возможности нет – можно спрятаться дома. Главное – соблюдать два правила: «треугольника жизни» и «двух стен».
Между вами и улицей должно быть минимум 2 стены. Сесть нужно ниже уровня окон, в углу комнаты. Желательно, чтобы напротив вас также была стена. Сидеть нужно в «позе эмбриона», подтянув колени к подбородку и накрыв голову руками. Когда рушатся стены, то перекрытия падают на мебель и другие большие предметы, а вокруг этих предметов создается свободное пространство, которое и называется «треугольником жизни».
Чтобы минимизировать поражение осколками от стекла рекомендуется заклеить окна скотчем «крест-накрест».
На площадке в подъезде нужно пройти во «внутреннюю» ее часть, где нет наружных стен и окон. В качестве «сиденья» можно использовать ступеньки. Самыми безопасными считаются средние этажи.
Если ракетная атака застала на улице, то нужно лечь лицом на землю, прикрыть голову руками и открыть рот. После первого взрыва нужно немного подождать, прежде чем вставать. Ни в коем случае не подходите к месту взрыва, не поднимайте осколки.
Если взрыв застал в дороге, то нужно выйти из машины или общественного транспорта и проследовать в ближайшее укрытие. Когда нет такой возможности – пригнитесь в салоне как можно ниже и закройте голову руками. Не стоит прятаться за машиной. Это опасно.
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
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