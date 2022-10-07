«Шкурастый» и с флегматичным характером: как выглядит котенок за 75 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Котенка породы длинношерстный экзот продают в Днепре за 75 тыс грн. Зверь абсолютно белого цвета, его родители проверены на различные генетические заболевания. У котенка есть все нужные документы, паспорта. Также помимо белого цвета шерсти у него глаза разного цвета.
За почти 71,5 тыс грн можно купить котенка британской породы. Окрас шерсти у него золотистый, что считается редкостью и «дорогим» цветом.
Внешне очень похожа на персов, обладает флегматичным характером, дружественна к другим кошкам и собакам.
54,3 тыс грн обойдется котенок породы девон-рекс, малышу еще нет и трех месяцев. Новому владельцу можно будет забрать зверька только через месяц, когда у того будут все необходимые прививки.
Порода появилась в 1960-х годах в Великобритании, отличается кудрявой шерстью, редко вызывающей аллергию. Особенностью также являются большие уши.
Почти 49 тыс грн обойдется котенок породы регдолл. Ему уже есть 8 месяцев. Котенок кастрирован, с голубыми глазами и густой ухоженной шерстью. По словам продавца, у малыша «отличные шоу-перспективы и шоу-темперамент». Котик вакцинирован с полным пакетом документов и готов к переезду в новый дом.
Эта порода крупных кошек с довольно длинной шерстью, обладают мягким добрым характером, не выпускают когтей при игре.
41,3 тыс грн обойдется котенок сибирской породы. У него есть прививки, документы и возможен торг.
У таких кошек очень пушистая шерсть, средний вес может составлять от 4 до 9 кг в зависимости от возраста и пола. Порода считается гипоалергенной.
Столько же обойдется котенок породы эльф с голубыми глазами. У него нет шерсти, но зато он «шкурастый» и с «хорошим ухом». Котику уже исполнился год.
Эльф – это относительно молодая порода кошек, выведенная в 2006 году. Гибрид канадского сфинкса и американского керла. Называется так из-за своих торчащих и необычных ушек. Обычно шерсти у них нет, но у некоторых можно «рассмотреть» шерсть на лапах, хвосте и ушах. На теле очень много складочек. У этой породы практически нет усов, у некоторых котов можно найти одиночные волоски.
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