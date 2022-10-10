«Терміново» та «інфа сотка»: як відрізнити справжню новину від фейку

Відразу після сьогоднішнього ракетного обстрілу по Дніпру в мережі почали з'являтися різні «новини», що говорять про те, що територією країни було випущено понад 500 ракет, а з повітря Україну атакували близько 200 винищувачів, а західні посольства знову евакуюються. Ця інформація не відповідає дійсності. Журналісти dnepr.info нагадують, як відрізнити правдиву новину від фейку.

Соціальні мережі

Фейки поширюються через сайт новин і через соціальні мережі. Побачивши «кричу» інформацію у Facebook або інших мережах потрібно перевірити першоджерело. Якщо це заява офіційної посадової особи, то треба зайти на її офіційну сторінку та перевірити інформацію там. Якщо це інформація від якоїсь людини, то потрібно перевірити: чи це не бот. Впізнати бота просто: у нього зазвичай нещодавно створений обліковий запис, мало фото, інформації, він може проживати в іншій країні або мати закриту сторінку.

Якщо пост привертає увагу яскравим заголовком та емоційним текстом, то при прочитанні переконайтеся, що в ньому наведено подробиці. Наприклад, місто, де щось трапилося, назва лікарні, повна посада того, хто щось заявив та інше. Також тексту новини має відповідати фото. Якщо якогось із цих критеріїв немає – то швидше за все новина є вигадкою.

Прочитавши, що комусь терміново потрібна допомога: принести речі, медикаменти, здати кров, привезти їжу та інше – не лінуйтеся та зателефонуйте до закладу, куди потрібно нести допомогу та перевірити ще раз інформацію.

Новини

При читанні новин намагайтеся «вимкнути» емоції, а «вімкнути» критичне мислення та логіку. Жодних шокуючих цифр, фактів і подробиць, які розповів якийсь невідомий «експерт», відразу приймати на віру не можна. Інформацію потрібно «погуглити», перевірити в інших джерелах. Як правило, найбільш «сенсаційні» новини повідомляють нікому не відомі сайти новин та «експерти».

Якщо зачепила заява якогось політика – інформацію потрібно перевірити на офіційній сторінці цієї людини.

Окремо варто торкнутися інформації із іноземних ЗМІ. Не лінуйтеся перевіряти ще раз текст у першоджерелі. Буває, що одна невірна фраза під час перекладу впливає на правдивість та точність фактів, викладених в іноземному матеріалі.

Якщо в тексті зустрічаються емоційно забарвлені слова, оціночні судження, а зміст новини не відповідає заголовку – цей текст є фейком.

Довіряйте лише перевіреним та офіційним джерелам.

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