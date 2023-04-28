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  • Сколько стоит квадратный метр жилья в разных районах Днепра: возле парка дешевле, чем на набережной

Сколько стоит квадратный метр жилья в разных районах Днепра: возле парка дешевле, чем на набережной

Сегодня 12:55
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По данным портала продажи и покупки недвижимости, средняя цена за квадратный метр в Днепре составляет 37,8 тыс грн. Речь идет о метрах в квартирах.
Новости Днепра про Сколько стоит квадратный метр жилья в разных районах Днепра: возле парка дешевле, чем на набережной

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Журналисты dnepr.info решили узнать, сколько стоит один квадратный метр жилья в разных районах города. Бралась усредненная сумма.

Так, самым дорогим районом в плане жилья в Днепре является Соборный – тут за квадратный метр в квартире просят 49,2 тыс грн. Чуть меньше хотят в Центральном – 42 тыс грн и Шевченковском – 39,5 тыс грн.

За квадратный метр в многоэтажке в Индустриальном или Чечеловском районе хотят практически одинаково – 31,1 и 31,6 тыс грн соответственно. Жилье в АНД районе обойдется в 30,8 тыс грн за кв.м.

А вот в Новокодацком и Самарском квартиры самые дешевые – по 28,3 и 24,9 тыс грн за кв.м соответственно.

Дорогие «квадраты»

Район парка Шевченко можно назвать местом с самыми дорогими квадратными метрами – в среднем за один тут просят 50,3 тыс грн. На набережной – чуть дешевле 49,9 тыс грн за кв.м. Чуть меньше хотят получить за квадратные метры в районе ДИИТа и ЦУМа– 46,5 тыс грн.  

Интересно, что квадратный метр на Победе-6 оценивается в среднем в 36,9 тыс грн, а вот на Победе-1 – в 47,9 тыс грн, на Победе-5 – в 37,7 тыс грн.

Проживание у парка Глобы оценивается в 39,2 тыс грн за кв.м. Чуть дешевле  квадратные метры в районе Озерки и Слобожанского – 37,8 тыс грн,

Дешевое жилье

Самые дешевые квадратные метры в Таромском – тут за один просят 17,7 тыс грн, в Лоцкаменке – 18 тыс грн, Диевке – 22,7 тыс грн, примерно столько же хотят в Березановке.

Чуть дороже оцениваются квадратные метры на жилмассиве Северный – 23,3 тыс грн, чуть дороже проживание на Западном – 25 тыс грн за кв.м. Аналогично оценивается жилье и в Приднепровске.

В районе жилмассива Парус и 12 квартала цена примерно одинаковая 27,8 и 27 тыс грн за кв.м соответственно. В столько же обойдется метр жилья в районе Образцова и жилмассива Калиновский.

Квартиры на жилмассиве Ломовской оцениваются в среднем в 30,7 тыс грн за кв.м. Аналогичная цена и на Амуре.

В районе проспекта Мазепы один квадратный метр жилья обойдется в среднем в 32,8 тыс грн Столько же хотят за квадратные метры в районе Привокзальной площади и на жилмассивах Сокол, Тополь, Красный Камень, Солнечный и Титова.

Стоимость однокомнатных

Однокомнатные квартиры –самые популярные на рынке Днепра, но их очень мало, поэтому в пересчете на квадратные метры – стоят они дороже, чем двух или трехкомнатные. Самые дорогие однокомнатные квартиры продают в Центральном районе Днепра. В среднем за метр «однушки» просят 45,8 тыс грн. Самые дешевые – в Самарском районе – тут площадь жилья оценивают в 23,6 тыс грн за кв.м.

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