Скільки коштує квадратний метр житла у різних районах Дніпра: біля парку дешевше, ніж на набережній

За даними порталу продажу та купівлі нерухомості, середня ціна за квадратний метр у Дніпрі становить 37,8 тис. грн. Йдеться про метри у квартирах.

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, скільки коштує один квадратний метр житла у різних районах міста. До уваги бралась середня сума по району.

Так, найдорожчим районом у плані житла у Дніпрі є Соборний – тут за квадратний метр у квартирі просять 49,2 тис. грн. Трохи менше хочуть у Центральному – 42 тис. грн. та Шевченківському – 39,5 тис. грн.

За квадратний метр у багатоповерхівці в Індустріальному чи Чечелівському районі хочуть практично однаково – 31,1 та 31,6 тис грн відповідно.

Житло в АНД районі коштуватиме 30,8 тис грн за кв.м. А ось у Новокодацькому та Самарському районах квартири найдешевші – по 28,3 та 24,9 тис грн за кв.м відповідно.

Дорогі «квадрати»

Район парку Шевченка можна назвати місцем із найдорожчими квадратними метрами – у середньому за один тут просять 50,3 тис. грн. На набережній – житло трохи дешевше – 49,9 тис грн за кв.м. Трохи менше хочуть отримати за квадратні метри в районі ДІІТу та ЦУМу – 46,5 тис грн.

Цікаво, що квадратний метр на Перемозі-6 оцінюється в середньому в 36,9 тис. грн., а ось на Перемозі-1 – у 47,9 тис. грн., на Перемозі-5 – у 37,7 тис. грн. Проживання біля парку Глоби оцінюється у 39,2 тис. грн за кв.м.

Трохи дешевші квадратні метри в районі Озерки та Слобожанського – 37,8 тис грн.

Дешеве житло

Найдешевші квадратні метри у Таромському – тут за один просять 17,7 тис грн, у Лоцкаменці – 18 тис грн, Діївці – 22,7 тис грн, приблизно стільки ж хочуть отримати за «квадрати» у Березанівці.

Трохи дорожче оцінюються квадратні метри на житловому масиві Північний – 23,3 тис грн, та на Західному – 25 тис грн за кв.м. Аналогічно оцінюється житло і у Придніпровську.

У районі житлового масиву Парус та 12 кварталу ціна приблизно однакова 27,8 та 27 тис грн за кв.м відповідно. У стільки ж обійдеться метр житла в районі Образцова та житлового масиву Калиновський.

Квартири на житловому масиві Ломівській оцінюються в середньому в 30,7 тис грн за кв.м. Аналогічна ціна на Амурі. У районі проспекту Мазепи один квадратний метр житла обійдеться в середньому в 32,8 тис грн.

Ціна однокімнатних

Однокімнатні квартири – найпопулярніші на ринку Дніпра, але їх дуже мало, тому у перерахунку на квадратні метри – коштують вони дорожче, ніж дво- чи трикімнатні. Найдорожчі однокімнатні квартири продають у Центральному районі Дніпра. У середньому за метр «однушки» просять 45,8 тис. грн. Найдешевші – у Самарському районі – тут площу житла оцінюють у 23,6 тис грн за кв.м.

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