Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Схватил за волосы: в Днепре пьяный пациент напал на фельдшерку

Сегодня 10:59
просмотров

В Днепре нетрезвый пациент напал на женщину.

Новости Днепра про Схватил за волосы: в Днепре пьяный пациент напал на фельдшерку

Как сообщили в центре экстренной медицины, 25 февраля пациент избил фельдшерку. Произошло это на улице Тополиной, 18.

По словам пострадавшей, она приехала на вызов, где ее встретила женщина, которая отвела к мужчине, который якобы нуждался в помощи. Однако пациент был пьян и начал вести себя агрессивно. Он напал на фельдшерку, схватив ее за волосы и руку. Врач смогла вырваться и выбежала из квартиры.

В центре отметили, что потерпевшая в полицию не обратилась, потому что была напугана. Фельдшерку осмотрели в одной из днепровских больниц. У нее ушиб локтевого сустава и мягких тканей плеча.

Медики также опубликовали фото, где видны синяки на руке пострадавшей.

Новости Днепра про Схватил за волосы: в Днепре пьяный пациент напал на фельдшерку

Новости Днепра про Схватил за волосы: в Днепре пьяный пациент напал на фельдшерку

Читайте также:

Новости Днепра про Схватил за волосы: в Днепре пьяный пациент напал на фельдшеркуУкраїнська Новости Днепра про Схватил за волосы: в Днепре пьяный пациент напал на фельдшеркуРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре под колесами электрички погиб 28-летний мужчина: подробности от полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 10:42
    В Днепре под колесами электрички погиб 28-летний мужчина: подробности от полиции

    Вчера, 26 февраля, в Днепре произошел несчастный случай.

    Переселенцам в Украине изменят условия регистрации: особенно это касается детей
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Переселенцам в Украине изменят условия регистрации: особенно это касается детей

    У некоторых переселенцев, не выехавших за границу и оставшихся в…

    Ситуация со светом, теплом и водой в Днепре на утро 27 февраля — официально
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Ситуация со светом, теплом и водой в Днепре на утро 27 февраля — официально

    В понедельник, 27 февраля, по состоянию на 06:00 в Днепре…

    Россияне ночью обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: какие последствия
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Россияне ночью обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: какие последствия

    Оккупанты ночью 27 февраля дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский…

    Последние новости

    В Днепре под колесами электрички погиб 28-летний мужчина: подробности от полиции
    В Днепре под колесами электрички погиб 28-летний мужчина: подробности от полиции

    Вчера, 26 февраля, в Днепре произошел несчастный случай.

    Сегодня 10:42
    1
    просмотров
    Вылетел в кювет и перевернулся: в Днепропетровской области произошло ДТП с пострадавшими
    Вылетел в кювет и перевернулся: в Днепропетровской области произошло ДТП с пострадавшими

    На Днепропетровщине произошло ДТП.

    Сегодня 10:19
    просмотров
    В Украине зафиксировали землетрясение: что известно и почувствовали ли его жители Днепра
    В Украине зафиксировали землетрясение: что известно и почувствовали ли его жители Днепра

    В ночь на 27 февраля некоторые жители Закарпатской области почувствовали незначительные толчки – было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера.

    Сегодня 10:02
    0
    просмотров
    Переселенцам в Украине изменят условия регистрации: особенно это касается детей
    Переселенцам в Украине изменят условия регистрации: особенно это касается детей

    У некоторых переселенцев, не выехавших за границу и оставшихся в Украине, возникли проблемы с предоставлением статуса ВПЛ. Особенно это касается детей, у которых еще нет собственного паспорта.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Ситуация со светом, теплом и водой в Днепре на утро 27 февраля — официально
    Ситуация со светом, теплом и водой в Днепре на утро 27 февраля — официально

    В понедельник, 27 февраля, по состоянию на 06:00 в Днепре коммунальное хозяйство работает стабильно. Объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения и горожане с теплом и водой.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Россияне ночью обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: какие последствия
    Россияне ночью обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: какие последствия

    Оккупанты ночью 27 февраля дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт Днепра 27 февраля
    Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт Днепра 27 февраля

    В понедельник, 27 февраля, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Днепровский дзюдоист Даниил Хлопецкий завоевал «бронзу» Кубка Европы
    Днепровский дзюдоист Даниил Хлопецкий завоевал «бронзу» Кубка Европы

    Поздравляем и желаем новых побед и достижений!

    Сегодня 08:00
    0
    просмотров
    В Днепре полиция задержала дезертира из 93-й бригады «Холодный Яр»: что ему грозит
    В Днепре полиция задержала дезертира из 93-й бригады «Холодный Яр»: что ему грозит

    В центре Днепра полицейские ГУНП Северодонецка (Луганская обл.) задержали 31-летнего мужчину, который объяснял, что служит в 93-м ОМБР «Холодный Яр», а сейчас амбулаторно лечится в Днепре, но больничного при себе не имеет.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    С ним попрощаются сегодня: на Донбассе погиб солдат из Каменского
    С ним попрощаются сегодня: на Донбассе погиб солдат из Каменского

    20 февраля в бою на Донетчине, защищая украинскую землю от захватнических посягательств российских оккупантов, погиб солдат Косаренко Сергей Владимирович.

    Сегодня 06:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх