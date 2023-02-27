Схватил за волосы: в Днепре пьяный пациент напал на фельдшерку

Как сообщили в центре экстренной медицины, 25 февраля пациент избил фельдшерку. Произошло это на улице Тополиной, 18.

По словам пострадавшей, она приехала на вызов, где ее встретила женщина, которая отвела к мужчине, который якобы нуждался в помощи. Однако пациент был пьян и начал вести себя агрессивно. Он напал на фельдшерку, схватив ее за волосы и руку. Врач смогла вырваться и выбежала из квартиры.

В центре отметили, что потерпевшая в полицию не обратилась, потому что была напугана. Фельдшерку осмотрели в одной из днепровских больниц. У нее ушиб локтевого сустава и мягких тканей плеча.

Медики также опубликовали фото, где видны синяки на руке пострадавшей.