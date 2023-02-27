Схватил за волосы: в Днепре пьяный пациент напал на фельдшерку

Как сообщили в центре экстренной медицины, 25 февраля пациент избил фельдшерку. Произошло это на улице Тополиной, 18.
По словам пострадавшей, она приехала на вызов, где ее встретила женщина, которая отвела к мужчине, который якобы нуждался в помощи. Однако пациент был пьян и начал вести себя агрессивно. Он напал на фельдшерку, схватив ее за волосы и руку. Врач смогла вырваться и выбежала из квартиры.
В центре отметили, что потерпевшая в полицию не обратилась, потому что была напугана. Фельдшерку осмотрели в одной из днепровских больниц. У нее ушиб локтевого сустава и мягких тканей плеча.
Медики также опубликовали фото, где видны синяки на руке пострадавшей.
Читайте также:
Автор:
Вчера, 26 февраля, в Днепре произошел несчастный случай.
У некоторых переселенцев, не выехавших за границу и оставшихся в…
В понедельник, 27 февраля, по состоянию на 06:00 в Днепре…
Оккупанты ночью 27 февраля дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский…
Вчера, 26 февраля, в Днепре произошел несчастный случай.
На Днепропетровщине произошло ДТП.
В ночь на 27 февраля некоторые жители Закарпатской области почувствовали незначительные толчки – было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера.
У некоторых переселенцев, не выехавших за границу и оставшихся в Украине, возникли проблемы с предоставлением статуса ВПЛ. Особенно это касается детей, у которых еще нет собственного паспорта.
В понедельник, 27 февраля, по состоянию на 06:00 в Днепре коммунальное хозяйство работает стабильно. Объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения и горожане с теплом и водой.
Оккупанты ночью 27 февраля дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.
В понедельник, 27 февраля, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Поздравляем и желаем новых побед и достижений!
В центре Днепра полицейские ГУНП Северодонецка (Луганская обл.) задержали 31-летнего мужчину, который объяснял, что служит в 93-м ОМБР «Холодный Яр», а сейчас амбулаторно лечится в Днепре, но больничного при себе не имеет.
20 февраля в бою на Донетчине, защищая украинскую землю от захватнических посягательств российских оккупантов, погиб солдат Косаренко Сергей Владимирович.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!