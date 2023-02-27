Россияне ночью обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: какие последствия

В результате атаки пострадали сам Никополь и Мировская громада.

В понедельник, 27 февраля, в Днепре электротранспорт работает в штатном…

Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт Днепра 27 февраля В понедельник, 27 февраля, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня. просмотров

В Днепре полиция задержала дезертира из 93-й бригады «Холодный Яр»: что ему грозит В центре Днепра полицейские ГУНП Северодонецка (Луганская обл.) задержали 31-летнего мужчину, который объяснял, что служит в 93-м ОМБР «Холодный Яр», а сейчас амбулаторно лечится в Днепре, но больничного при себе не имеет. просмотров

С ним попрощаются сегодня: на Донбассе погиб солдат из Каменского 20 февраля в бою на Донетчине, защищая украинскую землю от захватнических посягательств российских оккупантов, погиб солдат Косаренко Сергей Владимирович. просмотров

Точно никуда не полетит: в результате взрыва на военном аэродроме в Беларуси был поврежден российский самолет В воскресенье утром, 26 февраля, на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси прогремели два взрыва. Как выяснилось, там был поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. просмотров

Уже не впервые: в центре Днепра неизвестные облили автомобили красной краской В центре Днепра на улице Степана Бандеры (бывшая Шмидта) неизвестные облили красной краской несколько автомобилей. 0 просмотров

В Днепре наконец-то появился McDonald’s, но есть один нюанс В Днепре ждут возвращения McDonald's с тех пор, как в феврале рестораны закрылись из-за полномасштабной войны. Фанаты бургеров и картофеля фри готовы ехать в другие города, лишь бы только попробовать любимое меню. Однако теперь это совсем не обязательно. 0 просмотров

Авто вылетело в кювет и перевернулось: на Днепропетровщине в ДТП пострадали водитель и пассажирка В воскресенье, 26 февраля, в Каменском на улице Привольной произошла авария. Там автомобиль марки Daewoo Nexia вылетел в кювет и перевернулся. просмотров