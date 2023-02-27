Россияне ночью обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: какие последствия

Об этом сообщает главф Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В результате атаки пострадали сам Никополь и Мировская громада.
Повреждены 8 частных домов, хозяйственное сооружение, авто, газопроводы и линия электропередач.
Последствия атак спасатели продолжают уточнять.
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