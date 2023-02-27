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Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт Днепра 27 февраля

Сегодня 08:30
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В понедельник, 27 февраля, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Новости Днепра про Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт Днепра 27 февраля

Всего на маршруты электротранспорта вышло 206 единиц подвижного состава.

Расписание движения электротранспорта можно узнать:

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Новости Днепра про Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт Днепра 27 февраляУкраїнська Новости Днепра про Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт Днепра 27 февраляРусский

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