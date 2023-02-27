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Схопив за волосся: у Дніпрі п’яний пацієнт напав на фельдшерку

Сьогодні 10:59
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У Дніпрі нетверезий пацієнт напав на жінку.

Новости Днепра про Схопив за волосся: у Дніпрі п'яний пацієнт напав на фельдшерку

Як повідомили в центрі екстреної медицини, 25 лютого пацієнт побив фельдшерку. Сталося це на вулиці Тополиній, 18. 

За словами постраждалої, вона приїхала на виклик, де її зустріла жінка, яка відвела до чоловіка, який начебто потребував допомоги. Проте пацієнт був п’яним та почав поводити себе агресивно. Він напав на фельдшерку, схопивши її за волосся та руку. Лікарка змогла вирватися та втекла з квартири.

У центрі зазначили, що потерпіла до поліції не звернулася, бо була налякана. Фельдшерку оглянули в одній із дніпровський лікарень. У неї забій ліктьового суглоба та м’яких тканин плеча. 

Медики також опублікували фото, де видно синці на руці постраждалої. 

Новости Днепра про Схопив за волосся: у Дніпрі п'яний пацієнт напав на фельдшерку

Новости Днепра про Схопив за волосся: у Дніпрі п'яний пацієнт напав на фельдшерку

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Новости Днепра про Схопив за волосся: у Дніпрі п'яний пацієнт напав на фельдшеркуУкраїнська Новости Днепра про Схопив за волосся: у Дніпрі п'яний пацієнт напав на фельдшеркуРусский

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