Вылетел в кювет и перевернулся: в Днепропетровской области произошло ДТП с пострадавшими

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Так, по данным спасателей, в 6:30 им поступило сообщение о ДТП вблизи поселка Мелиоративное Новомосковского района. Приехав на вызов, чрезвычайники установили, что в результате аварии в разбитом автомобиле застрял травмированный водитель.
Кроме этого, в результате ДТП пострадала пассажирка, которую госпитализировали в больницу. С помощью аварийно-спасательного оборудования спасатели извлекли из авто раненого водителя. 32-летнего водителя передали медикам экстренной помощи.
Обстоятельствами ДТП занимается полиция, но предварительно известно, что водитель BMW не справился с управлением, влетел в дерево и перевернулся.
Напомним, вчера в Каменском произошло похожее ДТП. 42-летний водитель вылетел в кювет и опрокинулся. Водителя и пассажирку спасатели вытащили из авто и передали медикам.
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