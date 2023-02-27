Вылетел в кювет и перевернулся: в Днепропетровской области произошло ДТП с пострадавшими

На Днепропетровщине произошло ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Так, по данным спасателей, в 6:30 им поступило сообщение о ДТП вблизи поселка Мелиоративное Новомосковского района. Приехав на вызов, чрезвычайники установили, что в результате аварии в разбитом автомобиле застрял травмированный водитель.

Кроме этого, в результате ДТП пострадала пассажирка, которую госпитализировали в больницу. С помощью аварийно-спасательного оборудования спасатели извлекли из авто раненого водителя. 32-летнего водителя передали медикам экстренной помощи.

Обстоятельствами ДТП занимается полиция, но предварительно известно, что водитель BMW не справился с управлением, влетел в дерево и перевернулся.

Напомним, вчера в Каменском произошло похожее ДТП. 42-летний водитель вылетел в кювет и опрокинулся. Водителя и пассажирку спасатели вытащили из авто и передали медикам.

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