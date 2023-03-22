Шедевр: днепровский кондитер сделал торт в виде ведра карасей

Кондитер із Дніпра постійно дивує людей своїми кулінарними витворами. Щоразу чоловік бере цікаві замовлення та виготовляє реалістичні торти. Цього разу — торт у вигляді відра з рибою.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсесетях.

Этот торт у кондитера заказали к 90-летию отца и рыбака с большим стажем. Ведро карасей получилось на 3,6 кг. Состоит торт из сливочного бисквита, крема чиз, малинового конфи и бананово-апельсинового курда.

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