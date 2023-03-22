Шедевр: днепровский кондитер сделал торт в виде ведра карасей

Об этом он сообщил на своей странице в соцсесетях.
Этот торт у кондитера заказали к 90-летию отца и рыбака с большим стажем. Ведро карасей получилось на 3,6 кг. Состоит торт из сливочного бисквита, крема чиз, малинового конфи и бананово-апельсинового курда.
Ранее мы писали: В Днепре приготовили торт из денег (ФОТО)
Известный кондитер из Днепра поздравил железнодорожников съедобным электровозом
Как настоящий: кондитер из Днепра изготовил 3D торт в виде бензовоза
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