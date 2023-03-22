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Шедевр: дніпровський кондитер зробив торт у вигляді відра карасів

Сьогодні 09:30
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Кондитер із Дніпра постійно дивує людей своїми кулінарними витворами. Щоразу чоловік бере цікаві замовлення та виготовляє реалістичні торти. Цього разу — торт у вигляді відра з рибою.

Новости Днепра про Шедевр: дніпровський кондитер зробив торт у вигляді відра карасів

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцсемежах.

Цей торт у кондитера замовили до 90-річча батька та рибалки з великим стажем. Відро карасів вийшло на 3,6 кг. Складається торт із вершкового бісквіта, крему чиз, малинового конфі та бананово-апельсинового курда. 

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Новости Днепра про Шедевр: дніпровський кондитер зробив торт у вигляді відра карасів

Новости Днепра про Шедевр: дніпровський кондитер зробив торт у вигляді відра карасів

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Новости Днепра про Шедевр: дніпровський кондитер зробив торт у вигляді відра карасівУкраїнська Новости Днепра про Шедевр: дніпровський кондитер зробив торт у вигляді відра карасівРусский

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