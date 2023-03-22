Шедевр: дніпровський кондитер зробив торт у вигляді відра карасів

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцсемежах.
Цей торт у кондитера замовили до 90-річча батька та рибалки з великим стажем. Відро карасів вийшло на 3,6 кг. Складається торт із вершкового бісквіта, крему чиз, малинового конфі та бананово-апельсинового курда.
Раніше ми писали: У Дніпрі приготували торт із грошей (ФОТО)
Кондитер із Дніпра зробив торт у вигляді райського острова (ФОТО)
Кондитер з Дніпра зробив торт на честь Чемпіонату світа з футболу
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