Шедевр: дніпровський кондитер зробив торт у вигляді відра карасів

Кондитер із Дніпра постійно дивує людей своїми кулінарними витворами. Щоразу чоловік бере цікаві замовлення та виготовляє реалістичні торти. Цього разу — торт у вигляді відра з рибою.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцсемежах.

Цей торт у кондитера замовили до 90-річча батька та рибалки з великим стажем. Відро карасів вийшло на 3,6 кг. Складається торт із вершкового бісквіта, крему чиз, малинового конфі та бананово-апельсинового курда.

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