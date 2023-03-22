Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Кабмін призначив нового голову “Укрзалізниці”

Сьогодні 07:15
просмотров

21 березня уряд призначив нового голову "Укрзалізниці" - ним став Євген Лященко.

Новости Днепра про Кабмін призначив нового голову

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів України.

За рішенням уряду, повноваження колишнього голови правління акціонерного товариства “Українська залізниця” Олександра Камишіна достроково припинили.

Звільнивши його із займаної посади відповідно до пункту 1 статті 36 Кодексу законів про працю України.

Натомість Кабмін призначив головою правління “Укрзалізниці” Лященка.

“Призначити з 23 березня 2023 р. головою правління акціонерного товариства “Українська залізниця” Лященка Євгена Анатолійовича строком на два роки”, – йдеться в розпорядження.

Читайте також:

Новости Днепра про Кабмін призначив нового голову Українська Новости Днепра про Кабмін призначив нового голову Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Шукали більше тижня: зниклу дівчинку з Кіровоградської області знайшли у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    Шукали більше тижня: зниклу дівчинку з Кіровоградської області знайшли у Дніпрі

    16-річну Кіру Коробко з Кіровоградської області, яка зникла безвісти більше…

    Важка артилерія вдарила по Нікопольському району: ситуація на вечір 21 березня
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    Важка артилерія вдарила по Нікопольському району: ситуація на вечір 21 березня

    Увечері 21 березня росіяни вкотре вдарили з важкої артилерії по…

    Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу
    Новини Дніпра
    Вчора 21:03
    Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу

    Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу.

    Наркотики замість свиней: на закинутій фермі у Нікопольському районі виготовляли психотропи
    Новини Дніпра
    Вчора 20:30
    Наркотики замість свиней: на закинутій фермі у Нікопольському районі виготовляли психотропи

    У Нікопольському районі на закинутій свинофермі троє чоловіків організували нарколабораторію…

    Наверх