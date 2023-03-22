Кабмін призначив нового голову “Укрзалізниці”

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів України.
За рішенням уряду, повноваження колишнього голови правління акціонерного товариства “Українська залізниця” Олександра Камишіна достроково припинили.
Звільнивши його із займаної посади відповідно до пункту 1 статті 36 Кодексу законів про працю України.
Натомість Кабмін призначив головою правління “Укрзалізниці” Лященка.
“Призначити з 23 березня 2023 р. головою правління акціонерного товариства “Українська залізниця” Лященка Євгена Анатолійовича строком на два роки”, – йдеться в розпорядження.
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