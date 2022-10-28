Шаг за шагом: нацгвардейцы из Днепра разминируют освобожденные территории Донецкой области

Защитники вытесняют захватчиков с наших территорий. Спасаясь бегством, враги оставляют опасные предметы. Таким образом, нацгвардейцы из Днепра начали разминировать освобожденные территории в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Центрального территориального управления Национальной гвардии Украины. Тем не менее, зачистка украинских земель от российских мин – это долгая и кропотливая работа.

Поэтому саперы призывают граждан быть максимально осторожными, не трогать незнакомые вещи и выбирать только проверенные способы передвижения.

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