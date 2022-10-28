Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Крок за кроком: нацгвардійці із Дніпра розміновують звільнені території Донецької області

Крок за кроком: нацгвардійці із Дніпра розміновують звільнені території Донецької області

Сьогодні 10:00
просмотров

Захисники витісняють загарбників з наших територій. Тікаючи, вороги залишають небезпечні предмети. Так, нацгвардійці із Дніпра почали розміновувати звільнені території у Донецькій області.

Новости Днепра про Крок за кроком: нацгвардійці із Дніпра розміновують звільнені території Донецької області

Про це повідомляє пресслужба Центрального територіального Управління Національної гвардії України. Проте очищення українських земель від російських мін – це довга і кропітка робота. 

Тому сапери закликають громадян бути максимально обережними, не торкатися незнайомих речей і обирати лише перевірені шляхи пересування. 

Читайте також:

Новости Днепра про Крок за кроком: нацгвардійці із Дніпра розміновують звільнені території Донецької областіУкраїнська Новости Днепра про Крок за кроком: нацгвардійці із Дніпра розміновують звільнені території Донецької областіРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    “На жаль, кожен думає, що пронесе”: заммера Дніпра про віялові відключення в місті
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:39
    “На жаль, кожен думає, що пронесе”: заммера Дніпра про віялові відключення в місті

    Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко розповів, що буде з…

    У Дніпрі на Набережній Перемоги сталася аварія: рух тролейбусів призупинили
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:13
    У Дніпрі на Набережній Перемоги сталася аварія: рух тролейбусів призупинили

    Сьогодні, 28 жовтня, близько 7:40 на Набережній Перемоги сталася аварія.

    У Дніпрі на Сурській горів приватний будинок
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    У Дніпрі на Сурській горів приватний будинок

    У Дніпрі на вулиці Сурська загорівся приватний будинок.

    Всю ніч від російських «Градів» та важкої артилерії потерпала Нікопольщина
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Всю ніч від російських «Градів» та важкої артилерії потерпала Нікопольщина

    Росіяни накрили вогнем три громади – Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську,…

    Наверх