Крок за кроком: нацгвардійці із Дніпра розміновують звільнені території Донецької області

Про це повідомляє пресслужба Центрального територіального Управління Національної гвардії України. Проте очищення українських земель від російських мін – це довга і кропітка робота.
Тому сапери закликають громадян бути максимально обережними, не торкатися незнайомих речей і обирати лише перевірені шляхи пересування.
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