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Сегодня в Днепре несколько улиц останутся без света

Сегодня 06:45
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18 апреля из-за ремонтных работ несколько улиц Днепра останутся без света.

Новости Днепра про Сегодня в Днепре несколько улиц останутся без света

Частной энергетической компанией ЦЭК с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

  • ул. Титова, 8, 10, 12, 12А, 16, 16К;
  • просп. Александра Поля, 104, 104А, 106, 106А, 108, 110;
  • ул. Новокрымская, 1, 5, 7.

Относительно водоснабжения, коммунальщики продолжают работать по заявкам горожан по очистке засоров на сетях водоотведения, а также по устранению повреждений на сетях водоснабжения. Большинство этих работ аварийные бригады производят без отключения подачи воды в дома днепрян.

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