Сегодня в Днепре несколько улиц останутся без света

Частной энергетической компанией ЦЭК с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:
Относительно водоснабжения, коммунальщики продолжают работать по заявкам горожан по очистке засоров на сетях водоотведения, а также по устранению повреждений на сетях водоснабжения. Большинство этих работ аварийные бригады производят без отключения подачи воды в дома днепрян.
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