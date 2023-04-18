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Сьогодні у Дніпрі кілька вулиць залишаться без світла

Сьогодні 06:45
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18 квітня через ремонтні роботи кілька вулиць Дніпра залишаться без світла.

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі кілька вулиць залишаться без світла

Приватною енергетичною компанією ЦЕК з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

  • вул. Титова, 8, 10, 12, 12А, 16, 16К;
  • просп. Олександра Поля, 104, 104А, 106, 106А, 108, 110;
  • вул. Новокримська, 1, 5, 7.

Крім того, комунальники продовжують працювати за заявками містян щодо очищення засмічень на мережах водовідведення, а також щодо усунення пошкоджень на мережах водопостачання. Більшість цих робіт аварійні бригади проводять без відключення подачі води у будинки дніпрян.

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