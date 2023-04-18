Сьогодні у Дніпрі кілька вулиць залишаться без світла

Приватною енергетичною компанією ЦЕК з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:
Крім того, комунальники продовжують працювати за заявками містян щодо очищення засмічень на мережах водовідведення, а також щодо усунення пошкоджень на мережах водопостачання. Більшість цих робіт аварійні бригади проводять без відключення подачі води у будинки дніпрян.
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