Сьогодні у Дніпрі кілька вулиць залишаться без світла

18 квітня через ремонтні роботи кілька вулиць Дніпра залишаться без світла.

Приватною енергетичною компанією ЦЕК з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

вул. Титова, 8, 10, 12, 12А, 16, 16К;

просп. Олександра Поля, 104, 104А, 106, 106А, 108, 110;

вул. Новокримська, 1, 5, 7.

Крім того, комунальники продовжують працювати за заявками містян щодо очищення засмічень на мережах водовідведення, а також щодо усунення пошкоджень на мережах водопостачання. Більшість цих робіт аварійні бригади проводять без відключення подачі води у будинки дніпрян.

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