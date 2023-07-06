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Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетный удар по Украине: ситуация на фронте

Сегодня 08:30
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Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений.

Новости Днепра про Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетный удар по Украине: ситуация на фронте

Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетный удар по Украине.

Кроме того, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удар 5 иранским ударным БпЛА типа «Shahed». 2 дрона-камикадзе были уничтожены нашей ПВО.

Также, российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов и совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск ВСУ и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационные удары в районах Грабовского Сумской области; Плетеновки Харьковской области и по городу Харьков. В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов, в частности, Горск, Александровка, Тимоновичи Черниговской области; Середина-Буда, Стукаловка, Басовка Сумской области и Ветеринарное, Казачья Лопань, Зеленое и Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении противник не оставляет попыток наступать в районе Новоселовского Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отразили все атаки врага. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Ивановки и Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Петро-Ивановка, Фиголовка, Моначиновка, Гусинка, Новомлынск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник, в ходе ведения наступательных действий, пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Новоегоровки Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах южнее Берховки и Богдановки Донецкой области. Вместе с тем, продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник нанес авиационные удары в районах Богдановки и Торецка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюкивка, Марково, Хромово, Александро-Шультино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. В то же время противник нанес авиационных ударов в районах Авдеевки и Невельского. Совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, пострадали Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Невельское и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Ганивка, Марьинка и Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Золотой Нивы, Отрадного, Макаровки и Ровно на Донетчине. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Гавриловки, Новодаровки, Змиевки и Антоновки Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, в том числе Левадное, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Токаровка, Антоновка, Громадное, Кизомис Херсонской области и город Херсон. В то же время ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное артиллерийское поражение по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Новости Днепра про Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетный удар по Украине: ситуация на фронтеУкраїнська Новости Днепра про Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетный удар по Украине: ситуация на фронтеРусский

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