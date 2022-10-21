Сегодня днепрян ждет пасмурная погода

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня погода в Днепре будет пасмурной. Без осадков! Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Несколько лет назад в Днепре были переименованы несколько десятков улиц.…

Захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!

9-летний мальчик из Кривого Рога заработал 5000 грн для ВСУ Вместе со взрослыми помогает Вооруженным силам Украины и девятилетний Матвей Матвейчук. Недавно, играя на флейте, мальчик собрал пять тысяч гривен на ремонт автомобиля. просмотров

Солдат Национальной гвардии из Каменского погиб в Сумской области В боях с российскими оккупантами в Сумской области погиб Владимир Серелега, солдат Национальной гвардии из Каменского. просмотров

Это может стать исторической катастрофой: оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС Российские оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Это один из больших энергообъектов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед Европейским советом просмотров

Подкуп мэра Днепра: суд избрал меру пресечения с залогом в несколько раз меньше взятки Суд избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей на срок 60 дней с возможностью внесения залога. просмотров

ВСУ атаковали два района сосредоточения россиян и сбили 15 иранских дронов, — Генштаб Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Им удалось атаковать два района сосредоточения вооружения и военной техники и сбить 15 иранских дронов. просмотров

В Днепропетровской области появился чат-бот, который сообщит об отключении света В компании Yasno создали чат-бот, который будет предупреждать об отключении света в Днепропетровской области. просмотров

В Днепре будет меньше трамваев и троллейбусов, а одну станцию метро закроют Из-за общего режима энергосбережения в пятницу, 21 октября, в Днепре сократится количество троллейбусов и трамваев на маршрутах. Также закроют одну из станций метро – поезда там останавливаться не будут. просмотров