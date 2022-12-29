СБУ посетила «московских попов» на Днепропетровщине

Как отметили в СБУ, продолжаются контрразведывательные мероприятия по объектам Украинской православной церкви.
Сегодня 29 декабря СБУ посетит территории и помещения УПЦ на Днепропетровщине, а именно:
Цель таких проверок – выявить признаки подрывной деятельности российской ФСБ в религиозной среде Украины. Все делается согласно действующему законодательству.
Отметим, что крестный поход СБУ начала с Киево-Печерской Лавры, где во время обысков нашли русскую литературу, рубли и другие атрибуты российского мира.
После этого начались проверки региональных представительств. У священнослужителей находили пропагандистскую литературу, рубли, русскую символику и другие доказательства причастности к РПЦ.
Что найдут у криворожских священников узнаем позже.
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