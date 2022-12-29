СБУ посетила «московских попов» на Днепропетровщине

СБУ проверяет объекты УПЦ МП Криворожской епархии.

Как отметили в СБУ, продолжаются контрразведывательные мероприятия по объектам Украинской православной церкви.

Сегодня 29 декабря СБУ посетит территории и помещения УПЦ на Днепропетровщине, а именно:

Епархиального управления (г. Кривой Рог);

Спасо-Преображенского собора (г. Кривой Рог);

Свято-Николаевского храма (г. Кривой Рог);

Свято-Владимирского мужского монастыря (г. Кривой Рог);

Храма Иверской иконы Божией Матери и Святогеоргиевской колокольни (г. Кривой Рог).

Цель таких проверок – выявить признаки подрывной деятельности российской ФСБ в религиозной среде Украины. Все делается согласно действующему законодательству.

Отметим, что крестный поход СБУ начала с Киево-Печерской Лавры, где во время обысков нашли русскую литературу, рубли и другие атрибуты российского мира.

После этого начались проверки региональных представительств. У священнослужителей находили пропагандистскую литературу, рубли, русскую символику и другие доказательства причастности к РПЦ.

Что найдут у криворожских священников узнаем позже.

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