Сапоги с сюрпризом: в Днепре задержали женщину с наркотиками

Патрульные вызвали на место происшествия следственную оперативную группу и передали женщину следователю.

В ходе проверки полицейские обнаружили в одном из сапог женщины упаковку, содержащую вещество на растительной основе, похожее на наркотическое средство.

Она не смогла объяснить, откуда он идет и куда идет.

Гражданка попыталась скрыться из поля зрения полиции, но ее догнали.

В Амурско-Нижнеднепровском районе Днепра патрульные заметили в одном из дворов подозрительную женщину.

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