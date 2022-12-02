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Сапоги с сюрпризом: в Днепре задержали женщину с наркотиками

Сегодня 08:00
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Патрульные обнаружили в сапоге женщины запрещенное вещество.

Новости Днепра про Сапоги с сюрпризом: в Днепре задержали женщину с наркотиками

В Амурско-Нижнеднепровском районе Днепра патрульные заметили в одном из дворов подозрительную женщину.

Гражданка попыталась скрыться из поля зрения полиции, но ее догнали.

Она не смогла объяснить, откуда он идет и куда идет.

В ходе проверки полицейские обнаружили в одном из сапог женщины упаковку, содержащую вещество на растительной основе, похожее на наркотическое средство.

Патрульные вызвали на место происшествия следственную оперативную группу и передали женщину следователю.

Новости Днепра про Сапоги с сюрпризом: в Днепре задержали женщину с наркотиками

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