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Чоботи з сюрпризом: у Дніпрі затримали жінку з наркотиками

Сьогодні 08:00
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Патрульні виявили у чоботі жінки заборонену речовину.

Новости Днепра про Чоботи з сюрпризом: у Дніпрі затримали жінку з наркотиками

В Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра патрульні помітили в одному з дворів підозрілу жінку.

Громадянка спробувала зникнути з поля зору поліцейських, але її наздогнали.

Особа не змогла пояснити, звідки й куди прямує.

Охоронці порядку під час перевірки виявили в одному з чобіт жінки пакунок із речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу та передали жінку слідчому.

Новости Днепра про Чоботи з сюрпризом: у Дніпрі затримали жінку з наркотиками

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Новости Днепра про Чоботи з сюрпризом: у Дніпрі затримали жінку з наркотикамиУкраїнська Новости Днепра про Чоботи з сюрпризом: у Дніпрі затримали жінку з наркотикамиРусский

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