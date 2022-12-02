Чоботи з сюрпризом: у Дніпрі затримали жінку з наркотиками

В Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра патрульні помітили в одному з дворів підозрілу жінку.
Громадянка спробувала зникнути з поля зору поліцейських, але її наздогнали.
Особа не змогла пояснити, звідки й куди прямує.
Охоронці порядку під час перевірки виявили в одному з чобіт жінки пакунок із речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну.
На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу та передали жінку слідчому.
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