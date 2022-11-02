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  • Россияне ведут наступление на ряде направлений и активно применяют авиацию, — Генштаб

Россияне ведут наступление на ряде направлений и активно применяют авиацию, — Генштаб

Сегодня 19:15
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Российские военные ведут наступательные действия в ряде направлений. Также в течение суток активно применяли авиацию и РСЗО для ударов.

Новости Днепра про Россияне ведут наступление на ряде направлений и активно применяют авиацию, - Генштаб

«Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях», — пишет пресс-служба Генштаба.

В течение суток россияне нанесли:

  • 1 ракетный удар;
  • 12 авиационных ударов;
  • 25 ударов из РСЗО.

Ночью россияне снова атаковали объекты инфраструктуры Украины ракетами и иранскими ударными БпЛА в районах более 15 населенных пунктов.

«На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных БпЛА с территории страны», — пишет пресс-служба Генштаба.

  • на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области;
  • на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище, Глубокая, Двуречное, Казачья Лопань и Красное;
  • на Купянском и Лиманском направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Грековка, Заречное, Надежда и Невское;
  • на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Иванград, Майорск, Роздоловка, Опытное и Соледар;
  • на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское;
  • на Новопавловском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Времовка, Угледар, Никольское, Павловка и Пречистовка;
  • на Запорожском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогорье, Гуляйполе, Каменское, Малая Токмачка, Новополье, Новоселка, Орехов и Щербаки;
  • на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 15 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

В результате успешных действий наших воинов в Запорожской области, в течение последних дней в больницы в городах Токмак и Мелитополь были доставлены сотня тяжелораненых оккупантов.

«В связи с периодической гибелью коллаборационистов и отказом от выполнения своих обязанностей противник проводит конкурсы на замещение вакантных должностей в органах оккупационной власти на временно занятой территории Запорожской области», — добавляет пресс-служба.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 20 ударов по врагу. Под огонь попали вооружения и военная техника, а также позиции средств противовоздушной обороны противника.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 3 других важных военных объекта противника», — отмечает Генштаб.

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Новости Днепра про Россияне ведут наступление на ряде направлений и активно применяют авиацию, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Россияне ведут наступление на ряде направлений и активно применяют авиацию, - ГенштабРусский

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