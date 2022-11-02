Россияне ведут наступление на ряде направлений и активно применяют авиацию, — Генштаб

«Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях», — пишет пресс-служба Генштаба.
В течение суток россияне нанесли:
Ночью россияне снова атаковали объекты инфраструктуры Украины ракетами и иранскими ударными БпЛА в районах более 15 населенных пунктов.
«На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных БпЛА с территории страны», — пишет пресс-служба Генштаба.
В результате успешных действий наших воинов в Запорожской области, в течение последних дней в больницы в городах Токмак и Мелитополь были доставлены сотня тяжелораненых оккупантов.
«В связи с периодической гибелью коллаборационистов и отказом от выполнения своих обязанностей противник проводит конкурсы на замещение вакантных должностей в органах оккупационной власти на временно занятой территории Запорожской области», — добавляет пресс-служба.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 20 ударов по врагу. Под огонь попали вооружения и военная техника, а также позиции средств противовоздушной обороны противника.
«Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 3 других важных военных объекта противника», — отмечает Генштаб.
Читайте также:
Автор:
В Днепре на Запорожском шоссе черная "Волга" сбила ребенка.
Бег один из самых доступных видов спорта для которого нужны…
В Днепре спасают переселенца из Бахмута, которому обломок вражеского снаряда…
Среди маленького дворика в Днепре стоит античная жрица.
В Днепре на Запорожском шоссе черная "Волга" сбила ребенка.
Бег один из самых доступных видов спорта для которого нужны только кроссовки и желание. Он становится все более популярным в Днепре, особенно на фоне ковидных ограничений, которые действовали в спортзалах и нынешних регулярных «сирен», когда заведения должны приостанавливать свою работу…
Вчера в Днепропетровской области пиротехники обезвредили части вражеских ракет «Калибр» и Х-55, которые накануне сбили украинские военные.
В Днепре спасают переселенца из Бахмута, которому обломок вражеского снаряда залетел в голову.
В Днепре в лифтах поставили наборы на случай отключения света.
В Украине премьера долгожданной второй части "Аватара" состоится 15 декабря 2022 года.
Среди маленького дворика в Днепре стоит античная жрица.
В Терновке 41-летний мужчина нанес 38-летнему знакомому удар ножом в грудь. К сожалению, потерпевший скончался в машине скорой помощи.
В Днепре нашли беглую птицу, которую вчера видели на складе супермаркета АТБ.
Около 20 лет назад в Днепре был бум на ночные клубы. Они появлялись один за одним, как грибы после дождя. Но до 2022 года «дожили» не все. Практически все «первопроходцы» сегодня закрыты, а здания, где они находились стоят заброшенными.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!