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Россияне штурмуют на Бахмутском направлении и пытаются наращивать силы, — Генштаб

Сегодня 20:30
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Российские военные штурмуют на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Чтобы улучшить свое положение на ряде других направлений, пытаются наращивать группировки.

Новости Днепра про Россияне штурмуют на Бахмутском направлении и пытаются наращивать силы, - Генштаб

«Противник и в дальнейшем сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении, а на Купянском и Запорожском — наращивает группировку», — пишет Генштаб.

В течение суток россияне нанесли 2 ракетных удара, а также более 5 обстрелов из РСЗО, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура Никополя и Херсона. Также есть погибшие среди мирных жителей.

  • на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается наращивание авиационной группировки и подразделений вооруженных сил российской федерации на территории республики Беларусь;
  • на Слобожанском направлении враг совершил танковые и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Мороховец, Старица, Двуречная и Новомлинск Харьковской области;
  • на Купянском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Ольшана, Кисловка, Котляровка, Берестовое, Первомайское Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка в Луганской области;
  • на Лиманском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Макеевки и Червонопоповки Луганской области и Торского и Медвежьего Донецкой области;
  • на Бахмутском направлении противник совершил обстрелы, в частности, в районах Верхнекаменского, Спирного, Белогоровки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Андреевки, Курдюмовки, Озаряновки, Северного и Опытного Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении оккупанты пытались поразить позиции наших войск вблизи Авдеевки, Первомайского, Невельского, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;
  • на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега реки Днепр. В частности, районов населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Орехов и Степное — Запорожской; Никополь в Днепропетровской и Новотягинка, Ивановка, Токаревка, Херсон, Ингулец и Белозерка Херсонской области.

«Противник продолжает нести потери. Так, 13 декабря, в районах населенных пунктов Токмак, Пологи и Бердянск Запорожской области Силы обороны уничтожили два склада боеприпасов врага, две артиллерийские системы с боекомплектом, а также шесть единиц военной техники различного типа. Более 200 военнослужащих противника получили ранения», — пишет пресс-служба.

Из-за переполненных лечебных учреждений и моргов в Мариуполе, враг начал перевозить трупы и эвакуировать раненых в Крым.

Также в течение суток наша авиация нанесла 11 ударов по районам личного состава, вооружения и военной техники врага, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Как отмечает Генштаб, наши артиллеристы поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения личного состава врага, а также склад горюче-смазочных материалов.

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Новости Днепра про Россияне штурмуют на Бахмутском направлении и пытаются наращивать силы, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Россияне штурмуют на Бахмутском направлении и пытаются наращивать силы, - ГенштабРусский

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