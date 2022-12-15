В здании польской полиции прогремел взрыв — сдетонировал подарок, который комендант привез из Украины

В Варшаве в помещении Главного управления национальной полиции 14 декабря прогремел взрыв.

Это был один из подарков, полученный главой органа во время рабочего визита в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Польши.

14 декабря в 7:50 в помещении, примыкающем к кабинету главного коменданта полиции, произошел взрыв, — говорится в сообщении.

По данным польской стороны, причиной взрыва стал подарок от одного из руководителей украинских служб, который комендант получил во время визита в Украину.

Взорвался один из подарков, полученных комендантом во время рабочего визита в Украину 11-12 декабря, где он встретился с руководителями украинской полиции и службы по чрезвычайным ситуациям, — говорится в сообщении.

Комендант и сотрудник Главного управления полиции получили ранения.

В результате взрыва комендант получил легкие ранения и со вчерашнего дня находится в больнице под наблюдением. Гражданский сотрудник Главного управления национальной полиции также получил легкие ранения, госпитализация не понадобилась, — рассказали в министерстве.

Польская сторона запросила у украинской соответствующие разъяснения. Дело о взрыве находится в ведении прокуратуры и соответствующих служб, отметили в МВД Польши.

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