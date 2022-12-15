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  • Росіяни штурмують на Бахмутському напрямку та намагаються нарощувати сили, – Генштаб

Росіяни штурмують на Бахмутському напрямку та намагаються нарощувати сили, – Генштаб

Сьогодні 20:30
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Російські військові штурмують на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Аби покращити своє положення на низці інших напрямків - намагаються нарощувати угрупування.

Новости Днепра про Росіяни штурмують на Бахмутському напрямку та намагаються нарощувати сили, - Генштаб

“Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому – нарощує угруповання”, – пише Генштаб.

Протягом доби росіяни завдали 2 ракетних удари, а також більше 5 обстрілів з РСЗВ, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура Нікополя та Херсона. Також є загиблі серед мирних жителів.

  • на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває нарощування авіаційного угруповання та підрозділів збройних сил російської федерації на території республіки Білорусь;
  • на Слобожанському напрямку ворог здійснив танкові та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Висока Яруга, Мороховець, Стариця, Дворічна та Новомлинськ Харківської області;
  • на Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вільшана, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Першотравневе Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині;
  • на Лиманському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Макіївки і Червонопопівки Луганської області та Торського і Ведмежого Донецької області;
  • на Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли, зокрема, у районах Верхньокам’янського, Спірного, Білогорівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Андріївки, Курдюмівки, Озарянівки, Північного та Опитного Донецької області;
  • на Авдіївському напрямку окупанти намагалися уразити позиції наших військ поблизу Авдіївки, Первомайського, Невельського, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області;
  • на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати позиції наших військ та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, районів населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпілське, Оріхів і Степове – Запорізької; Нікополь на Дніпропетровщині та Новотягинка, Іванівка, Токарівка, Херсон, Інгулець і Білозерка Херсонської області.

“Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 13 грудня, в районах населених пунктів Токмак, Пологи та Бердянськ Запорізької області Сили оборони знищили два склади боєприпасів ворога, дві артилерійські системи з боєкомплектом, а також шість одиниць військової техніки різного типу. Понад 200 військовослужбовців противника отримали поранення”, – пише пресслужба.

Через переповненні лікувальні заклади й морги у Маріуполі, ворог почав перевозити трупи та евакуювати поранених до Криму.

Також протягом доби наша авіація завдала 11 ударів по районах особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Як відзначає Генштаб, наші артилеристи уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу ворога, а також склад пально-мастильних матеріалів.

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Новости Днепра про Росіяни штурмують на Бахмутському напрямку та намагаються нарощувати сили, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Росіяни штурмують на Бахмутському напрямку та намагаються нарощувати сили, - ГенштабРусский

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