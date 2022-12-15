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  • У будівлі польської поліції пролунав вибух — здетонував подарунок, який комендант привіз із України

У будівлі польської поліції пролунав вибух — здетонував подарунок, який комендант привіз із України

Сьогодні 18:43
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У Варшаві в приміщенні Головного управління національної поліції 14 грудня стався вибух.

Новости Днепра про У будівлі польської поліції пролунав вибух — здетонував подарунок, який комендант привіз із України

Це був один із подарунків, який отримав голова органу під час робочого візиту в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ Польщі.

14 грудня о 7:50 у приміщенні, що примикає до кабінету головного коменданта поліції, стався вибух, — йдеться у повідомленні.

За даними польської сторони, причиною вибуху став подарунок від одного із керівників українських служб, який комендант отримав під час візиту до України.

Вибухнув один із подарунків, отриманих комендантом під час робочого візиту до України 11-12 грудня, де він зустрівся з керівниками української поліції та служби з надзвичайних ситуацій, — зазначається в дописі.

Комендант та співробітник Головного управління поліції дістали поранення.

Внаслідок вибуху комендант отримав легкі поранення і відучора перебуває у лікарні під наглядом. Громадянський співробітник Головного управління національної поліції також отримав легкі поранення, які не вимагали госпіталізації, — розповіли в міністерстві.

Польська сторона запросила в української відповідні роз’яснення. Справа щодо вибуху перебуває у віданні прокуратури та відповідних служб, зауважили в МВС Польщі.

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Новости Днепра про У будівлі польської поліції пролунав вибух — здетонував подарунок, який комендант привіз із УкраїниУкраїнська Новости Днепра про У будівлі польської поліції пролунав вибух — здетонував подарунок, який комендант привіз із УкраїниРусский

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