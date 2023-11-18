Ремонт трамвайного переезда: как объехать проспект Яворницкого

Внимание водителям частного транспорта!
Для водителей частного транспорта есть возможность объехать просп. Д. Яворницкого, где сейчас идет ремонт аварийного трамвайного переезда по Амурскому и Кайдакскому мостов.
К сведению водителей частного транспорта: на указанное время спланируйте маршрут передвижения между правобережной и левобережной частями города через Амурский и Кайдакский мосты.
Движение автомобильного транспорта планируется открыть 4 декабря.
Уважаемые пассажиры и водители, пожалуйста, учитывайте изменения, следите за дорожными знаками и выбирайте альтернативные маршруты!Виктория
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