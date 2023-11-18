Ремонт трамвайного переїзду: як об’їхати проспект Яворницького

Увага водіям приватного транспорту!
Для водіїв приватного транспорту є можливість обʼїхати просп. Д. Яворницького, де нині триває ремонт аварійного трамвайного переїзду по Амурському та Кайдацькому мостів.
До уваги водіїв приватного транспорту: на зазначений час сплануйте маршрут пересування між правобережною та лівобережною частинами міста через Амурський та Кайдацький мости.
Рух автомобільного транспорту планують відкрити 4 грудня.
Шановні пасажири та водії, будь ласка, враховуйте зміни, стежте за дорожніми знаками та обирайте альтернативні маршрути!
Читайте також:
Автор:
Одягайтеся тепліше, друзі!
УЗ назвала найпопулярніші потяги серед студентів.
Одягайтеся тепліше, друзі!
Захопіть з собою парасольку!