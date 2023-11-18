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Ремонт трамвайного переїзду: як об’їхати проспект Яворницького

Сьогодні 17:58
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Важлива інформація!

Новости Днепра про Ремонт трамвайного переїзду: як об'їхати проспект Яворницького

Увага водіям приватного транспорту!

Для водіїв приватного транспорту є можливість обʼїхати просп. Д. Яворницького, де нині триває ремонт аварійного трамвайного переїзду по Амурському та Кайдацькому мостів.

До уваги водіїв приватного транспорту: на зазначений час сплануйте маршрут пересування між правобережною та лівобережною частинами міста через Амурський та Кайдацький мости.

Рух автомобільного транспорту планують відкрити 4 грудня.

Шановні пасажири та водії, будь ласка, враховуйте зміни, стежте за дорожніми знаками та обирайте альтернативні маршрути!

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Новости Днепра про Ремонт трамвайного переїзду: як об'їхати проспект ЯворницькогоУкраїнська Новости Днепра про Ремонт трамвайного переїзду: як об'їхати проспект ЯворницькогоРусский

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