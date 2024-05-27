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  • Як змінювався стадіон «Дніпро-Арена»: від цвинтаря та ринку до нової футбольної арени міста (ФОТО)

Як змінювався стадіон «Дніпро-Арена»: від цвинтаря та ринку до нової футбольної арени міста (ФОТО)

Сьогодні 12:23
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Один із найвідоміших стадіонів в Україні – «Дніпро-Арена». Збірна країни тут неодноразово проводила домашні матчі. На місці, де сьогодні знаходиться найсучасніший футбольний стадіон міста, колись був міський цвинтар.

Новости Днепра про Як змінювався стадіон «Дніпро-Арена»: від цвинтаря та ринку до нової футбольної арени міста (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як змінювався стадіон та як він виглядав у різні роки.

За часів, коли місто називалося Катеринославом місцевість, де сьогодні знаходиться стадіон, була окраїною населеного пункту. Тут був міський цвинтар і невелика церква. Кладовище існувало тут майже 150 років, на території було поховано багато відомих і багатих мешканців міста, тут стояли склепи. У 1935 році всі знесли, а цвинтар зрівняли із землею і на їхньому місці збудували стадіон під назвою «Сталь».

Новости Днепра про Як змінювався стадіон «Дніпро-Арена»: від цвинтаря та ринку до нової футбольної арени міста (ФОТО)

Пізніше його перейменували на «Металург». Поки в Дніпрі не було збудовано «Метеор», «Металург» був домашньою ареною місцевого футбольного клубу.

Новости Днепра про Як змінювався стадіон «Дніпро-Арена»: від цвинтаря та ринку до нової футбольної арени міста (ФОТО)

У 1970-х роках стадіон фактично був порожнім. У будні тут проводили уроки для школярів, на майданчиках займалися місцеві жителі, у вихідні іноді проводилися кільцеві гонки на авто.

Новости Днепра про Як змінювався стадіон «Дніпро-Арена»: від цвинтаря та ринку до нової футбольної арени міста (ФОТО)

У 1980-х роках «Металург» стали використовувати як місце для торгових рядів – тут почав працювати однойменний ринок. Купити на ринку можна було все – від взуття та килимів, до відрізів тканини та пиріжків.

Новости Днепра про Як змінювався стадіон «Дніпро-Арена»: від цвинтаря та ринку до нової футбольної арени міста (ФОТО)

На початку 2000-х було вирішено торговців виселити – для них збудували окремий торговий павільйон, а сам стадіон – реконструювати.

Новости Днепра про Як змінювався стадіон «Дніпро-Арена»: від цвинтаря та ринку до нової футбольної арени міста (ФОТО)

2008 року стадіон «Дніпро-Арена» було відкрито. Перший матч збірна України зіграла на ньому у листопаді того ж року проти Норвегії.

  Передбачалося, що стадіон стане місцем проведення ігор чемпіонату Євро-2012, але пізніше стало відомо, що Дніпро не прийматиме матчів. Майданчик став домашньою ареною ФК «Дніпро». З 2017 року на “Дніпро-Арені” проводить свої матчі футбольний клуб “Дніпро-1”.

фото: Грицаєнко С, Рязанов В, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

 

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Новости Днепра про Як змінювався стадіон «Дніпро-Арена»: від цвинтаря та ринку до нової футбольної арени міста (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як змінювався стадіон «Дніпро-Арена»: від цвинтаря та ринку до нової футбольної арени міста (ФОТО)Русский

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