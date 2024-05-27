Як змінювався стадіон «Дніпро-Арена»: від цвинтаря та ринку до нової футбольної арени міста (ФОТО)

Один із найвідоміших стадіонів в Україні – «Дніпро-Арена». Збірна країни тут неодноразово проводила домашні матчі. На місці, де сьогодні знаходиться найсучасніший футбольний стадіон міста, колись був міський цвинтар.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як змінювався стадіон та як він виглядав у різні роки.

За часів, коли місто називалося Катеринославом місцевість, де сьогодні знаходиться стадіон, була окраїною населеного пункту. Тут був міський цвинтар і невелика церква. Кладовище існувало тут майже 150 років, на території було поховано багато відомих і багатих мешканців міста, тут стояли склепи. У 1935 році всі знесли, а цвинтар зрівняли із землею і на їхньому місці збудували стадіон під назвою «Сталь».

Пізніше його перейменували на «Металург». Поки в Дніпрі не було збудовано «Метеор», «Металург» був домашньою ареною місцевого футбольного клубу.

У 1970-х роках стадіон фактично був порожнім. У будні тут проводили уроки для школярів, на майданчиках займалися місцеві жителі, у вихідні іноді проводилися кільцеві гонки на авто.

У 1980-х роках «Металург» стали використовувати як місце для торгових рядів – тут почав працювати однойменний ринок. Купити на ринку можна було все – від взуття та килимів, до відрізів тканини та пиріжків.

На початку 2000-х було вирішено торговців виселити – для них збудували окремий торговий павільйон, а сам стадіон – реконструювати.

2008 року стадіон «Дніпро-Арена» було відкрито. Перший матч збірна України зіграла на ньому у листопаді того ж року проти Норвегії.

Передбачалося, що стадіон стане місцем проведення ігор чемпіонату Євро-2012, але пізніше стало відомо, що Дніпро не прийматиме матчів. Майданчик став домашньою ареною ФК «Дніпро». З 2017 року на “Дніпро-Арені” проводить свої матчі футбольний клуб “Дніпро-1”.

фото: Грицаєнко С, Рязанов В, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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