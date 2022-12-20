Продолжается эвакуация: в Кривой Рог люди массово уезжают с Херсонщины

После того как от захватчиков освободили правобережье Херсонской области, местным легче не стало. Враг продолжает обстрелы территорий с левого берега Днепра.

На данный момент спастись люди могут только эвакуацией в относительно безопасные места. Одним из таких хабов является Кривой Рог.

«18 человек удачно и вовремя были эвакуированы из села Монастырское и временно размещены в городе Кривой Рог», — написал один из местных активистов после успешной операции по спасению херсонцев.

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