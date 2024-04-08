Предприниматель из Днепра хотел обманом вернуть себе 27,7 млн налогов

Предприниматель из Днепра пытался обмануть "систему".

Речь идет о директоре предприятия, которое импортирует в Украину товары широкого потребления. По информации Бюро экономической безопасности, бизнесмен попытался присвоить государственные средства, подделав для этого документы.

Следователи выяснили, что мужчина подал в налоговую службу уточняющие расчеты налоговых обязательств по НДС за предыдущие годы из-за якобы выявленных самостоятельно ошибок.

Также предприниматель сознательно внес в эти расчеты ложные сведения, то есть безосновательно завысил разницу между суммой налоговых обязательств и налогового кредита по НДС. Таким образом, мужчина создал условия для безосновательного бюджетного возмещения.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовных правонарушений — попытке завладения государственными средствами в особо крупных размерах и служебном подлоге документов.

Обвинительный акт уже направили в суд.

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