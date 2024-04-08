Підприємець із Дніпра хотів обманом повернути собі 27,7 млн податків

Підприємець із Дніпра намагався обманути "систему".

Мова йде про директора підприємства, яке імпортує до України товари широкого вжитку. За інформацією Бюро економічної безпеки, бізнесмен спробував привласнити державні кошти, підробивши для цього документи.

Слідчі з’ясували, що чоловік подав до податкової служби уточнювальні розрахунки податкових зобов’язань з ПДВ за попередні роки через нібито виявлені самостійно помилки.

Також підприємець свідомо уніс до цих розрахунків неправдиві відомості, тобто безпідставно завищив різницю між сумою податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ. Таким чином чоловік створив умови для безпідставного бюджетного відшкодування.

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили фігуранта про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень – спробу заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах та службове підроблення документів.

Обвинувальний акт вже скерували до суду.

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