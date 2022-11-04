ППО уничтожила 8 вражеских «Шахедов»: Резниченко о ситуации в области

Об этом сообищил глава ОВА Валентин Резниченко.
«Наша ПВО круто поработала этой ночью. Приземлила 8 вражеских «Шахедов». Все эти дроны-камикадзе военные из воздушного командования Восток уничтожили в Никопольском районе», — написал он в телеграм-канале.
Также Резниченко отметил, что россияне терроризировали район и другим оружием, однако пострадавших нет.
«Обстреляли «Градами» и тяжелой артиллерией 4 громады — Никопольское, Мировское, Красногригоревское и Марганецкое», — добавил он.
Также по его словам, в Червоногригорьевской ОТГ повреждены жилые дома, автомобили, газопровод. Оборванная линия электропередач.
В других районах все спокойно.
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