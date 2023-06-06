Потери России в Украине за сутки: вертолет, 800 оккупантов и 35 ракет

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.06.23 ориентировочно составили:

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 6 июня, составили 800 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 211 150 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 35 ракет.

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