Втрати Росії в Україні за добу: вертоліт, 800 окупантів та 35 ракет
Втрати Росії в Україні за добу: вертоліт, 800 окупантів та 35 ракет
Сьогодні 10:00
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Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 6 червня, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 211 150 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 35 ракет.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 211150 (+800) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3860 (+12) од,
бойових броньованих машин – 7543 (+20) од,
артилерійських систем – 3603 (+36) од,
РСЗВ – 590 (+6) од,
засоби ППО – 351 (+2) од,
літаків – 313 од,
гелікоптерів – 299 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3212 (+23),
крилаті ракети – 1171 (+35) од,
кораблі /катери – 18 од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6332 (+20) од,
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