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Втрати Росії в Україні за добу: вертоліт, 800 окупантів та 35 ракет

Сьогодні 10:00
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Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 6 червня, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 211 150 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 35 ракет.

Новости Днепра про Втрати Росії в Україні за добу: вертоліт, 800 окупантів та 35 ракет

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 211150 (+800) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3860 (+12) од,
  • бойових броньованих машин – 7543 (+20) од,
  • артилерійських систем – 3603 (+36) од,
  • РСЗВ – 590 (+6) од,
  • засоби ППО – 351 (+2) од,
  • літаків – 313 од,
  • гелікоптерів – 299 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3212 (+23),
  • крилаті ракети – 1171 (+35) од,
  • кораблі /катери – 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6332 (+20) од,
  • спеціальна техніка – 489 (+5)

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Новости Днепра про Втрати Росії в Україні за добу: вертоліт, 800 окупантів та 35 ракетУкраїнська Новости Днепра про Втрати Росії в Україні за добу: вертоліт, 800 окупантів та 35 ракетРусский

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