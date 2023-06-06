Втрати Росії в Україні за добу: вертоліт, 800 окупантів та 35 ракет

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 6 червня, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 211 150 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 35 ракет.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 211150 (+800) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3860 (+12) од,

бойових броньованих машин – 7543 (+20) од,

артилерійських систем – 3603 (+36) од,

РСЗВ – 590 (+6) од,

засоби ППО – 351 (+2) од,

літаків – 313 од,

гелікоптерів – 299 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3212 (+23),

крилаті ракети – 1171 (+35) од,

кораблі /катери – 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6332 (+20) од,

спеціальна техніка – 489 (+5)

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