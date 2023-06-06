Силы ПВО уничтожили все 35 крылатых ракет во время ночной атаки

Российские военные ночью, 6 июня, атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Силы ПВО ВСУ уничтожили все враждебные цели.

В период с 00:30 по 04:00 россияне из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс выпустили по Украине 35 крылатых ракет из района Каспийского моря.

Большинство ракет Х-101/Х-555 летели в направлении Киева, однако силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожены все 35 вражеских целей.

Сегодня ночью, 6 июня, в Киевской области раздавались взрывы, связанные с деятельностью украинских сил противовоздушной обороны. Вскоре была объявлена повторная воздушная тревога.

По данным КМВА, в Деснянском районе столицы зафиксировано падение обломков на проезжую часть, также повреждены линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина.

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