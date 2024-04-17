Пламем охватило со 2-го по 5-этажи: в Первотравенске произошел серьезный пожар

В Першотравенске тушили масштабный пожар.

17 апреля в 15:04 спасателям поступило сообщение о возгорании квартиры в пятиэтажном жилом доме на улице Кобзаря города Першотравенска Синельниковского района.

Приехавшие на место происшествия спасатели установили, что пламенем охвачены балконы со второго по четвертый этаж дома, загорелось и домашнее имущество внутри трех помещений. Общая площадь пожара составила 60 кв.

Через час огонь потушили. Погибших и травмированных нет.

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