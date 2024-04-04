Паллиативные пациенты из Днепра могут получать препараты Морфина бесплатно

В Министерстве здравоохранения Украины напомнили, что паллиативные пациенты могут получать обезболивающие лекарственные средства бесплатно или с небольшой доплатой.

Так, в программу реимбурсации «Доступные лекарства» включено 6 препаратов Морфина в таблетках — четыре бесплатных и два с доплатой.

Чтобы начать получать обезболивающие для паллиативных больных, нужно обратиться к семейному или лечащему врачу для установления диагноза.

Врач при наличии паллиативного статуса установит диагноз «хроническая боль» и создаст электронный рецепт:

Пациентам с онкологией: обратиться к врачу первичной медицинской помощи.

обратиться к врачу первичной медицинской помощи. Пациентам с расстройствами психики и поведения: обратиться к психиатру.

обратиться к психиатру. Другим паллиативным пациентам: обратиться по направлению семейного врача к врачу-специалисту. Далее — обратиться к семейному врачу, который создаст электронный рецепт, — отмечают в МОЗ.

Уже дальше с рецептом можно обратиться в любую аптеку, независимо от места регистрации. Главное условие — наличие договора с НСЗУ. Узнать такую аптеку можно по наклейке «Доступные лекарства».

Покажите рецепт работнику аптеки. Аптекарь предложит имеющиеся препараты, которые содержат нужное действующее вещество. А также сообщит, какие анальгетики полностью бесплатные, а за какие нужно доплатить. Стоимость лекарств аптеке возместит Национальная служба здоровья Украины, — добавили в МОЗ.

Важно помнить, что срок действия рецепта составляет 30 дней с даты выписывания. Также не забывайте брать с собой телефон, на который пришли номер рецепта и код его погашения.

В МОЗ отмечают, что на оккупированных территориях и в зоне боевых действий врач может выписать как электронный, так и бумажный рецепт — он так же действителен в аптеке.

Подробнее о том, как получить лекарственные средства для обезболивания и оказания паллиативной помощи по программе реимбурсации читайте ЗДЕСЬ!

Напомним, ранее мы писали, как жители Днепра могут узнать, где сделать операцию бесплатно.

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