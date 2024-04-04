Паллиативные пациенты из Днепра могут получать препараты Морфина бесплатно

Так, в программу реимбурсации «Доступные лекарства» включено 6 препаратов Морфина в таблетках — четыре бесплатных и два с доплатой.
Чтобы начать получать обезболивающие для паллиативных больных, нужно обратиться к семейному или лечащему врачу для установления диагноза.
Врач при наличии паллиативного статуса установит диагноз «хроническая боль» и создаст электронный рецепт:
Уже дальше с рецептом можно обратиться в любую аптеку, независимо от места регистрации. Главное условие — наличие договора с НСЗУ. Узнать такую аптеку можно по наклейке «Доступные лекарства».
Покажите рецепт работнику аптеки. Аптекарь предложит имеющиеся препараты, которые содержат нужное действующее вещество. А также сообщит, какие анальгетики полностью бесплатные, а за какие нужно доплатить. Стоимость лекарств аптеке возместит Национальная служба здоровья Украины, — добавили в МОЗ.
Важно помнить, что срок действия рецепта составляет 30 дней с даты выписывания. Также не забывайте брать с собой телефон, на который пришли номер рецепта и код его погашения.
В МОЗ отмечают, что на оккупированных территориях и в зоне боевых действий врач может выписать как электронный, так и бумажный рецепт — он так же действителен в аптеке.
Подробнее о том, как получить лекарственные средства для обезболивания и оказания паллиативной помощи по программе реимбурсации читайте ЗДЕСЬ!
Напомним, ранее мы писали, как жители Днепра могут узнать, где сделать операцию бесплатно.
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