Паліативні пацієнти з Дніпра можуть отримувати препарати Морфіну безоплатно

У Міністерстві охорони здоров'я України нагадали, що паліативні пацієнти можуть отримувати знеболювальні лікарські засоби безоплатно або з невеликою доплатою.

Так, до програми реімбурсації “Доступні ліки” включено 6 препаратів Морфіну в таблетках — чотири безоплатні та два з доплатою.

Щоб почати отримувати знеболювальні для паліативних хворих, потрібно звернутися до сімейного або лікуючого лікаря для встановлення діагнозу.

Лікар при наявності паліативного статусу встановить діагноз “хронічний біль” і створить електронний рецепт:

Пацієнтам із онкологією: звернутися до лікаря первинної медичної допомоги.

звернутися до лікаря первинної медичної допомоги. Пацієнтам із розладами психіки та поведінки: звернутися до психіатра.

звернутися до психіатра. Іншим паліативним пацієнтам: звернутися за направленням сімейного лікаря до лікаря-спеціаліста. Далі — звернутися до сімейного лікаря, який створить електронний рецепт, – зазначають у МОЗ.

Уже далі з рецептом можна звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Головна умова — наявність договору з НСЗУ. Впізнати таку аптеку можна за наліпкою “Доступні ліки”.

Покажіть рецепт працівнику аптеки. Аптекар запропонує наявні препарати, які містять потрібну діючу речовину. А також повідомить, які анальгетики повністю безоплатні, а за які потрібно доплатити. Вартість ліків аптеці відшкодує Національна служба здоров’я України, – додали у МОЗ.

Важливо пам’ятати, що термін дії рецепта становить 30 днів з дати виписування. Також не забувайте брати з собою телефон, на який прийшли номер рецепта і код його погашення.

У МОЗ зазначають, що на окупованих територіях та в зоні бойових дій лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт — він так само дійсний в аптеці.

Докладніше про те, як отримати лікарські засоби для знеболення та надання паліативної допомоги за програмою реімбурсації читайте ТУТ!

Нагадаємо, раніше ми писали, як мешканці Дніпра можуть дізнатись, де зробити операцію безоплатно.

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