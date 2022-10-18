Отменили: во время войны в Украине не будет призыва на срочную военную службу

В парламенте приняли за основу, а затем и в целом проект закона №8109, посвященный особенностям призыва солдат срочной службы, а также работе призывных комиссий.
В законе сказано, что во время военного положения военнослужащих на срочную службу призывать не будут. Призывным комиссиям поручена организация медосмотра людей, которые состоят на военном учете.
Также они займутся снятием и постановкой граждан Украины на военный учет. Кроме того, комиссии будут выдавать разрешение призывникам на поступления в подразделения высшего образования или военные учебные заведения.
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