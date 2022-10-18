Скасували: в Україні не буде призову на строкову службу під час війни

18 жовтня депутати Верховної Ради проголосували за відміну призову на термінову службу до закінчення військового стану.

У парламенті прийняли за основу, а потім і загалом проект закону №8109, присвячений особливостям призову солдатів термінової служби, а також роботі призовних комісій.

У законі сказано, що під час воєнного стану військовослужбовців на термінову службу не закликатимуть. Призовним комісіям доручено організацію медогляду людей, які перебувають на військовому обліку.

Також вони займуться зняттям та постановкою громадян України на військовий облік. Крім того, комісії видаватимуть дозвіл призовникам на вступ до підрозділів вищої освіти чи військових навчальних закладів.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: