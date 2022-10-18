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Скасували: в Україні не буде призову на строкову службу під час війни

Сьогодні 21:15
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18 жовтня депутати Верховної Ради проголосували за відміну призову на термінову службу до закінчення військового стану.

Новости Днепра про Скасували: в Україні не буде призову на строкову службу під час війни

У парламенті прийняли за основу, а потім і загалом проект закону №8109, присвячений особливостям призову солдатів термінової служби, а також роботі призовних комісій.

У законі сказано, що під час воєнного стану військовослужбовців на термінову службу не закликатимуть. Призовним комісіям доручено організацію медогляду людей, які перебувають на військовому обліку.

Також вони займуться зняттям та постановкою громадян України на військовий облік. Крім того, комісії видаватимуть дозвіл призовникам на вступ до підрозділів вищої освіти чи військових навчальних закладів.

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Новости Днепра про Скасували: в Україні не буде призову на строкову службу під час війниУкраїнська Новости Днепра про Скасували: в Україні не буде призову на строкову службу під час війниРусский

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