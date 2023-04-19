Оккупанты обстреляли две общины в Днепропетровской области: какая ситуация

Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
«Днем оккупанты осуществили обстрел Синельниковского района. Атаковали Великомихайловскую общину», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрела повреждены 2 административных здания и легковой автомобиль.
«Никопольский район снова под атаками. Артиллерией и «Градами» враг обстрелял Красногригорьевскую общину», — рассказал Лукашук.
По словам председателя облсовета, было повреждено частное предприятие и солнечные панели.
Читайте также:
Автор:
Сегодня из-за плановых работ ЦЭК в Днепре была остановлена повышающая…
В Запорожской области частично запретили посещать кладбища в поминальные дни.…
Украинские военные продолжают отбивать атаки оккупантов в Донецкой области и…
Вчера мы писали, что на Победе в Днепре сильно подтопило…
Сегодня из-за плановых работ ЦЭК в Днепре была остановлена повышающая насосная станция по бульвару Звездный.
В Запорожской области частично запретили посещать кладбища в поминальные дни. Запрет касается прифронтовых населенных пунктов.
Украинские военные продолжают отбивать атаки оккупантов в Донецкой области и уничтожать вражеские склады боеприпасов.
Вчера мы писали, что на Победе в Днепре сильно подтопило косу: на велодорожках уже плещется малёк, вода окружила тамошние кафе, а некоторые лавочки оказались уже почти посреди реки.
Его длина около 25 метров.
В Днепре вышедшая с берегов река затапливает не только набережную, но и Монастырский остров. Под водой оказались пандусы, деревья, спасательная вышка.
В Марганце рабочий свалился в шахту лифта.
В конце мая 2022 года на прилавках магазинов в Украине резко исчезла соль, ведь из-за войны с россией предприятие "Артемсоль" приостановило работу.
В Днепре река продолжает подтапливать набережную. Особенно печальная ситуация в центре города.
В Днепре высадили поля лаванды и барбариса.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!