Оккупанты обстреляли две общины в Днепропетровской области: какая ситуация

По словам председателя облсовета, было повреждено частное предприятие и солнечные панели.

«Никопольский район снова под атаками. Артиллерией и «Градами» враг обстрелял Красногригорьевскую общину», — рассказал Лукашук.

Отмечается, что в результате обстрела повреждены 2 административных здания и легковой автомобиль.

Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

В среду, 19 апреля, россияне обстреляли две общины в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали дома.

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