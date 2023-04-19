Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепропетровской области мужчина упал в шахту лифта

Сегодня 17:26
просмотров

В Марганце рабочий свалился в шахту лифта.

Новости Днепра про В Днепропетровской области мужчина упал в шахту лифта

Во вторник, 18 апреля, около 12 часов дня, в центр экстренной помощи позвонили местные жители и сообщили, что 73-летний мужчина упал с высоты.

Об этом сообщил медик Владимир Грабовой.

Приехав по вызову, медики выяснили, что пожилой мужчина, находясь на рабочем месте, рухнул в 1,5 метровую шахту лифта. Он выжил, но сильно травмировался. Пострадавшему оказали экстренную помощь, обезболили, зафиксировали тело, подключили к капельнице и приступили к инфузионной терапии.

У мужчины множественные переломы обеих нижних конечностей и ключицы. На носилках его перенесли в карету скорой и госпитализировали в одну из больниц Марганца.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепропетровской области мужчина упал в шахту лифтаУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области мужчина упал в шахту лифтаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре в АТБ резко подешевела соль: цены
    Новости Днепра
    Сегодня 16:56
    В Днепре в АТБ резко подешевела соль: цены

    В конце мая 2022 года на прилавках магазинов в Украине…

    Затопило кафе и пешеходную часть: набережную в Днепре продолжает затапливать (ФОТО)
    Сегодня 16:43
    Затопило кафе и пешеходную часть: набережную в Днепре продолжает затапливать (ФОТО)

    В Днепре река продолжает подтапливать набережную. Особенно печальная ситуация в…

    В парках Днепра появились лавандовые и барбарисовые поля
    Новости Днепра
    Сегодня 16:29
    В парках Днепра появились лавандовые и барбарисовые поля

    В Днепре высадили поля лаванды и барбариса.

    Крест посреди воды: в Днепре на набережной затапливает храм Иоанна Крестителя (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 15:42
    Крест посреди воды: в Днепре на набережной затапливает храм Иоанна Крестителя (ФОТО)

    Река Днепр вышла из берегов и подтопила несколько украинских областей,…

    Последние новости

    В Днепре в АТБ резко подешевела соль: цены
    В Днепре в АТБ резко подешевела соль: цены

    В конце мая 2022 года на прилавках магазинов в Украине резко исчезла соль, ведь из-за войны с россией предприятие "Артемсоль" приостановило работу.

    Сегодня 16:56
    0
    просмотров
    Затопило кафе и пешеходную часть: набережную в Днепре продолжает затапливать (ФОТО)
    Затопило кафе и пешеходную часть: набережную в Днепре продолжает затапливать (ФОТО)

    В Днепре река продолжает подтапливать набережную. Особенно печальная ситуация в центре города.

    Сегодня 16:43
    просмотров
    В парках Днепра появились лавандовые и барбарисовые поля
    В парках Днепра появились лавандовые и барбарисовые поля

    В Днепре высадили поля лаванды и барбариса.

    Сегодня 16:29
    просмотров
    Крест посреди воды: в Днепре на набережной затапливает храм Иоанна Крестителя (ФОТО)
    Крест посреди воды: в Днепре на набережной затапливает храм Иоанна Крестителя (ФОТО)

    Река Днепр вышла из берегов и подтопила несколько украинских областей, в том числе и Днепропетровскую. В пригороде Днепра спасатели уже передвигаются на лодках, в самом областном центре до этого дело пока еще не дошло, но вода затопила часть набережной.

    Сегодня 15:42
    просмотров
    В Днепре затоплено более полусотни дворов, а в пригороде по улицам плавают лодки
    В Днепре затоплено более полусотни дворов, а в пригороде по улицам плавают лодки

    Улицы подтопленных поселков вблизи Днепра больше похожи на каналы Венеции.

    Сегодня 15:36
    0
    просмотров
    В Днепре за сутки родилось 25 младенцев: почти все мальчики
    В Днепре за сутки родилось 25 младенцев: почти все мальчики

    Жизнь продолжается!

    Сегодня 14:49
    1
    просмотров
    Филатов провел очередную сессию в ZOOM и призвал депутатов возвращаться к очным заседаниям
    Филатов провел очередную сессию в ZOOM и призвал депутатов возвращаться к очным заседаниям

    19 апреля городской голова Днепра Борис Филатов провел 36-ю очередную сессию горсовета. Заседание прошло оперативно и длилось около получаса.

    Сегодня 14:45
    просмотров
    В Днепре посреди дороги нашли детеныша краснокнижной черепахи (ФОТО)
    В Днепре посреди дороги нашли детеныша краснокнижной черепахи (ФОТО)

    В Днепре заметили краснокнижного черепашонка.

    Сегодня 14:34
    просмотров
    В Днепре частично перекроют улицу в центре города
    В Днепре частично перекроют улицу в центре города

    В Днепре собрались перекрыть проезжую часть по улице в центре города.

    Сегодня 13:54
    0
    просмотров
    В Днепре на Слобожанском проспекте столкнулись мотоцикл и легковушка: собирается пробка
    В Днепре на Слобожанском проспекте столкнулись мотоцикл и легковушка: собирается пробка

    Сегодня, 19 апреля, в Днепре на перекрестке просп. Слобожанского и ул. С. Ковалевской произошла авария.

    Сегодня 13:47
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх