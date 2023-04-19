В Днепропетровской области мужчина упал в шахту лифта

В Марганце рабочий свалился в шахту лифта.

Во вторник, 18 апреля, около 12 часов дня, в центр экстренной помощи позвонили местные жители и сообщили, что 73-летний мужчина упал с высоты.

Об этом сообщил медик Владимир Грабовой.

Приехав по вызову, медики выяснили, что пожилой мужчина, находясь на рабочем месте, рухнул в 1,5 метровую шахту лифта. Он выжил, но сильно травмировался. Пострадавшему оказали экстренную помощь, обезболили, зафиксировали тело, подключили к капельнице и приступили к инфузионной терапии.

У мужчины множественные переломы обеих нижних конечностей и ключицы. На носилках его перенесли в карету скорой и госпитализировали в одну из больниц Марганца.

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