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Окупанти обстріляли дві громади у Дніпропетровській області: яка ситуація

Сьогодні 20:30
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У середу, 19 квітня, росіяни обстріляли дві громади у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали будинки.

Новости Днепра про Окупанти обстріляли дві громади у Дніпропетровській області: яка ситуація

Про це повідомляє голава Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

“Вдень окупанти здійснили обстріл Синельниківського району. Атакували Великомихайлівську громаду”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 адміністративні будівлі та легковий автомобіль.

“Нікопольський район знову під атаками. Артилерією і “Градами” ворог обстріляв Червоногригорівську громаду”, – розповів Лукашук.

За словами голови облради, було пошкоджено приватне підприємство та сонячні панелі.

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Новости Днепра про Окупанти обстріляли дві громади у Дніпропетровській області: яка ситуаціяУкраїнська Новости Днепра про Окупанти обстріляли дві громади у Дніпропетровській області: яка ситуаціяРусский

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