Оккупанты накрыли огнем из тяжелой артиллерии Никополь и район

Летнее время для школьников и студентов в Днепре – это не только каникулы, но и возможность подзаработать. Для этого не обязательно устраиваться на работу и трудиться полный день. График работы может быть «плавающим», а сама работа почти что «проектной». Возможно,…

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