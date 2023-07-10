Окупанти накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь та район

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Вчора ввечері ворог ударив по Марганецькій громаді. Сьогодні близько 01:00 під приціл потрапив Нікополь.
На щастя, люди внаслідок атаки не постраждали. Яких збитків завдали російські снаряди, ще уточнюється.
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