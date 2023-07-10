Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Окупанти накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь та район

Сьогодні 09:00
просмотров

Нікопольський район знову був обстріляний армією рф.

Новости Днепра про Окупанти накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь та район

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вчора ввечері ворог ударив по Марганецькій громаді. Сьогодні близько 01:00 під приціл потрапив Нікополь.

На щастя, люди внаслідок атаки не постраждали. Яких збитків завдали російські снаряди, ще уточнюється.

Читайте також:

Новости Днепра про Окупанти накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь та районУкраїнська Новости Днепра про Окупанти накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь та районРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі в Тунельній балці тече “нафтовий” струмок (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:54
У Дніпрі в Тунельній балці тече “нафтовий” струмок (ФОТО)

Тунельна балка – одне із популярних місць для прогулянок дніпрян,…

Вигул собак, полив городу та переписка: ТОП-5 ідей для підробітку влітку у Дніпрі
Новини Дніпра
Сьогодні 12:51
Вигул собак, полив городу та переписка: ТОП-5 ідей для підробітку влітку у Дніпрі

Літній час для школярів та студентів у Дніпрі – це…

У Дніпрі пішов з життя відомий лікар-хірург, який врятував тисячі життів
Новини Дніпра
Сьогодні 11:51
У Дніпрі пішов з життя відомий лікар-хірург, який врятував тисячі життів

На 74-році життя помер відомий дніпровський хірург Валентин Гетман.

У Дніпрі військові під виглядом допомоги для ЗСУ видурювали пальне на АЗС, щоб потім продавати
Новини Дніпра
Сьогодні 11:03
У Дніпрі військові під виглядом допомоги для ЗСУ видурювали пальне на АЗС, щоб потім продавати

У Дніпрі затримали злочинну групу, яка видурювала пальне на АЗС,…

Наверх