Ночные ракетные удары: ситуация на фронте сегодня 10 июля

Россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной ракетный удар по Николаеву. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 30 авиационных ударов и совершили 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе Гремяча Черниговской области. В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Блешня, Костобобров, Бучки Черниговской области; Голышевское, Волфин Сумской области и Уды и Волчанск на Харьковщине.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационные удары в районах Колодезного и Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречное, Купянск, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе западнее Спорного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационных ударов в районах Новосадового, Ивановки, Серебрянского лесничества и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Раздолевка, Берестово, Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Дубово-Василовка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Северное. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Краматорск, Часов Яр, Дилиевка, Северное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Авдеевки. В то же время, противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Бердичи, Авдеевка, Водяное и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении, под враждебными огнем артиллерии, наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа, Елизаветовка и Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское, Макаровка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационных ударов в районах Ровно и Новоданиловки Запорожской области и Казацкого на Херсонщине. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Гуляйполе, Преображенка, Орехов, Степногорск Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Берислав, Веселое, Антоновка, Белозерка Херсонской области и город Херсон. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение из артиллерии, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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