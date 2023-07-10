Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ночные ракетные удары: ситуация на фронте сегодня 10 июля

Сегодня 08:30
просмотров

Россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

Новости Днепра про Ночные ракетные удары: ситуация на фронте сегодня 10 июля

Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной ракетный удар по Николаеву. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 30 авиационных ударов и совершили 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе Гремяча Черниговской области. В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Блешня, Костобобров, Бучки Черниговской области; Голышевское, Волфин Сумской области и Уды и Волчанск на Харьковщине.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационные удары в районах Колодезного и Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречное, Купянск, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе западнее Спорного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационных ударов в районах Новосадового, Ивановки, Серебрянского лесничества и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Раздолевка, Берестово, Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Дубово-Василовка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Северное. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Краматорск, Часов Яр, Дилиевка, Северное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Авдеевки. В то же время, противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Бердичи, Авдеевка, Водяное и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении, под враждебными огнем артиллерии, наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа, Елизаветовка и Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское, Макаровка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационных ударов в районах Ровно и Новоданиловки Запорожской области и Казацкого на Херсонщине. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Гуляйполе, Преображенка, Орехов, Степногорск Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Берислав, Веселое, Антоновка, Белозерка Херсонской области и город Херсон. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение из артиллерии, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Читайте также:

Новости Днепра про Ночные ракетные удары: ситуация на фронте сегодня 10 июляУкраїнська Новости Днепра про Ночные ракетные удары: ситуация на фронте сегодня 10 июляРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Выгул собак, полив огорода и переписка: ТОП-5 идей как подзаработать летом в Днепре
Новости Днепра
Сегодня 12:51
Выгул собак, полив огорода и переписка: ТОП-5 идей как подзаработать летом в Днепре

Летнее время для школьников и студентов в Днепре – это…

В Днепре на проспекте Гагарина собралась километровая пробка: водители объезжают по тротуару
Новости Днепра
Сегодня 12:12
В Днепре на проспекте Гагарина собралась километровая пробка: водители объезжают по тротуару

В понедельник, 10 июля, на проспекте Гагарина образовалась километровая пробка.

В Днепре ушел из жизни известный врач-хирург, спасший тысячи жизней
Новости Днепра
Сегодня 11:51
В Днепре ушел из жизни известный врач-хирург, спасший тысячи жизней

На 74-летию жизни скончался известный днепровский хирург Валентин Гетман.

В Днепре военные под видом помощи для ВСУ выманивали горючее на АЗС, чтобы потом продавать
Новости Днепра
Сегодня 11:03
В Днепре военные под видом помощи для ВСУ выманивали горючее на АЗС, чтобы потом продавать

В Днепре задержали преступную группу, которая выдуривала горючее на АЗС,…

Последние новости

Выгул собак, полив огорода и переписка: ТОП-5 идей как подзаработать летом в Днепре
Выгул собак, полив огорода и переписка: ТОП-5 идей как подзаработать летом в Днепре

Летнее время для школьников и студентов в Днепре – это не только каникулы, но и возможность подзаработать. Для этого не обязательно устраиваться на работу и трудиться полный день. График работы может быть «плавающим», а сама работа почти что «проектной». Возможно,…

Сегодня 12:51
1
просмотров
КП «Инфо-совет-Днепр» через систему закупок приобрело для ВСУ наибольшее количество дронов по Украине
КП «Инфо-совет-Днепр» через систему закупок приобрело для ВСУ наибольшее количество дронов по Украине

Днепр – лидер по закупке дронов для ВСУ.

Сегодня 12:30
1
просмотров
В Днепре на проспекте Гагарина собралась километровая пробка: водители объезжают по тротуару
В Днепре на проспекте Гагарина собралась километровая пробка: водители объезжают по тротуару

В понедельник, 10 июля, на проспекте Гагарина образовалась километровая пробка.

Сегодня 12:12
2
просмотров
В Днепре ушел из жизни известный врач-хирург, спасший тысячи жизней
В Днепре ушел из жизни известный врач-хирург, спасший тысячи жизней

На 74-летию жизни скончался известный днепровский хирург Валентин Гетман.

Сегодня 11:51
4
просмотров
Жителей Днепра призвали не игнорировать тревогу: угроза пусков ракет с самолетов Ту-22м3
Жителей Днепра призвали не игнорировать тревогу: угроза пусков ракет с самолетов Ту-22м3

В Днепре и области в 11:05 объявили тревогу.

Сегодня 11:22
8
просмотров
В Днепре военные под видом помощи для ВСУ выманивали горючее на АЗС, чтобы потом продавать
В Днепре военные под видом помощи для ВСУ выманивали горючее на АЗС, чтобы потом продавать

В Днепре задержали преступную группу, которая выдуривала горючее на АЗС, прикрываясь потребностями для ВСУ.

Сегодня 11:03
3
просмотров
В Днепре на Отечественной огромное дерево упало на проезжую часть (ФОТО)
В Днепре на Отечественной огромное дерево упало на проезжую часть (ФОТО)

В Днепре вчера, 9 июля, бушевала непогода.

Сегодня 10:48
3
просмотров
В Днепре заминировали здания ОВА и СБУ, все суды и больницы: проверили более 300 объектов
В Днепре заминировали здания ОВА и СБУ, все суды и больницы: проверили более 300 объектов

"Минеры" снова активизировались...

Сегодня 10:25
4
просмотров
В Днепре на Рабочей через 8 месяцев демонтировали вторую советскую звезду: что будет вместо нее
В Днепре на Рабочей через 8 месяцев демонтировали вторую советскую звезду: что будет вместо нее

В Днепре спустя 8 месяцев сняли советскую звезду со шпиля дома на улице Рабочей.

Сегодня 10:19
4
просмотров
ВСУ ликвидировали еще 440 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил потери РФ
ВСУ ликвидировали еще 440 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил потери РФ

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 440 российских оккупантов, таким образом с начала полномасштабного вторжения РФ уже потеряла около 234 480 единиц своей живой силы.

Сегодня 10:00
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх