Обстрел Никополя: ранены пять человек, среди них дети

Об этом сообщает глава Днепропетровского обласного совета Николай Лукашук.
Днем из «Градов» враг бил по Марганецкой громаде, под обстрел попала Красногригорьевская громада. На месте работают спасатели.
Вечером оккупанты открыли огонь по Никополю. Ранения получили трое женщин, 12-летняя девочка получила травмы руки, а 10-летний мальчик осколочные ранения и контузию. Все пострадавшие в больнице.
Из-за артиллерийского обстрела загорелся жилой дом. Всего повреждено 24 частных дома, 7 хозяйственных сооружений, 20 солнечных панелей, 2 газопровода и 4 линии электропередач. На местах попадания работают соответствующие службы.
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