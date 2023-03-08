Обстрел Никополя: ранены пять человек, среди них дети

Из-за артиллерийского обстрела загорелся жилой дом. Всего повреждено 24 частных дома, 7 хозяйственных сооружений, 20 солнечных панелей, 2 газопровода и 4 линии электропередач. На местах попадания работают соответствующие службы.

Вечером оккупанты открыли огонь по Никополю. Ранения получили трое женщин, 12-летняя девочка получила травмы руки, а 10-летний мальчик осколочные ранения и контузию. Все пострадавшие в больнице.

Днем из «Градов» враг бил по Марганецкой громаде, под обстрел попала Красногригорьевская громада. На месте работают спасатели.

Об этом сообщает глава Днепропетровского обласного совета Николай Лукашук.

Российская армия за день трижды обстреляла Никопольский район Днепропетровской области, ранены пятеро человек, среди них двое детей.

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